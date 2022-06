Vgradili stopničke, a ne za Košance

Pred desetimi leti so bili krajani Gornje Košane pri Pivki v nestrpnem pričakovanju odprtja prenovljene in sodobne železniške postaje Košana. Že so delali načrte, kako se bodo lahko za vožnjo proti službi ali šoli odrekli avtomobilom in se le elegantno vkrcali na vlak ter se odpeljali. A veselje ni trajalo dolgo, saj je februarja 2014 primorsko progo dodobra uničil žled. Potniški vlaki zaradi tega niso vozili več kot leto in pol, kolikor je trajalo popravilo. Misleč, da bodo končno spet začeli uporabljati vlak, so si oddahnili, a je sledil nov šok. Ko so poleti 2015 pogledali na nov vozni red,...