Vesel, da ni bil sprejet na akademijo

Z današnjim dnem (28. januarja) Voyo predstavlja novo izvirno serijo Vse punce mojga brata, v kateri glavni vlogi zasedata bratain. Prvega bomo videli v vlogi odgovornega, resnega in svoji partnerici zvestega osnovnošolskega učitelja, drugi pa bo v vlogi ezoteričnega, a spogledljivega učitelja zumbe.V serijo sta znana brata dala svoje izkušnje, ne pa tudi vseh anekdot s predstavnicami nežnejšega spola. A nam je Vid, ki slovi kot eden najbolj uspešnih stand up komikov pri nas, izdal svoje anekdote. Priljubljeni komik je tudi razkril, da je od poroke še veliko dlje, kot je bil takrat, ko je pisal predstavo Tvoj bodoči bivši mož.Najprej nam zaupajte, kako doživljate koronačas? Ste karanteno izkoristili za počitek ali za realizacijo česa, kar ste že dolgo odlašali?Koronačas doživljam z velikim odporom. Ja, na začetku mi je ustrezalo, da sem imel prisiljeni dopust in samovoljno lenarjenje, vendar to je bilo na začetku, ko se je situacija zdela še obvladljiva. Kakšen mesec po razglasitvi epidemije, ko so strokovnjake zamenjali pokvarjeni in podkupljivi strokovnjaki in pokvarjeni politiki ter se je epidemijo začelo izkoriščati za profit in biznis, pa se je v meni začel nabirati gnev. Gnev do pokvarjene oblasti, gnev do pokvarjenih ali upogljivih strokovnjakov in gnev do vseh ljudi, ki so postali veliki redarji koronakrize s pametovanjem, ustrahovanjem in nasiljem do sočloveka, in to vse z izgovorom, da hočejo samo dobro.Ker večino časa v zadnjem letu preživljamo v krogu družine, ste morda tudi zaradi tega ponovno združila moči z bratom Domnom?Z Domnom sva že nekaj časa družila moči, kar se tiče najine serije, še preden se je začel ta coronaparty. Prisiljeni dopust nama je samo omogočil, da sva oz. smo s scenaristi napisali in končali scenarij do roka. Če se ne bi vse ustavilo takrat, bi tenko piskali.Lahko smo vaju spremljali tudi kot voditelja enega najbolj gledanih šovov Slovenija ima talent. Kako je sicer delati z bratom? Je to, da se dobro poznata, prednost ali slabost?Samo prednost. Midva z Domnom sva že od malega rada preživljala čas skupaj. Ali so bile to lego kocke, košarka, tauhanje školjk, izmišljanje zgodbic, gledanje teveja in komentiranje gledanega, igranje igric na gameboyu itd. Starši so naju vedno vzgajali, da to, da sva brata, veliko pomeni, in da morava držati skupaj, ko je treba. In to se nama je obema vtisnilo v DNK in drži še zdaj, zato je tudi delo z Domnom prijetno in – ne boste verjeli – domače. (Smeh.)Ne moremo pa mimo tega, da je vaš brat bil sprejet na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, vi pa ne. Morda obžalujete svoj padec, če se lahko tako izrazimo?Takrat, ko drugo leto zapored nisem bil sprejet, sem to obžaloval. Potem pa je bil Domen sprejet na akademijo in sem lahko prek njega videl, kaj in kako se tam učijo igre ter koliko časa mora posvetiti akademiji, in kar naenkrat nisem več toliko obžaloval. Zdaj, ko gledam nazaj, pa sem vesel, da nisem bil sprejet na AGRFT, saj je moja pot morala zavijati po drugih ovinkih. Nisem slovenski akademski igralec, ampak to nekaj pomeni samo manjšemu krogu ljudi, večina Slovencev in Slovenk si želi samo izvirnost, pristnost, simpatičnost in zanimivo vsebino. Vse preostalo je drugotnega pomena.Z Domnom predstavljata že tretji rod iz »teatra Valič«. Igralski gen sta podedovala po dedku, legendarnem Aleksandru Valiču, in po očetu Iztoku Valiču. To je kar velika odgovornost, kajne?Zakaj? Meni se pa ne zdi tako. Vsak je svoj človek in jaz nikomur nisem nič dolžen. Ljudje bodo vedno pričakovali različne stvari od mene, vendar nikoli nisem razumel, zakaj bi ta pričakovanja moral upravičiti. Konec koncev so to njihova pričakovanja. S tem pa jaz nimam nič. (Smeh.) Res je, da sem potomecin, vendar sem obenem tudi potomecin, pa me nihče ne sprašuje, ali se čutim odgovornega, da bi postal inštruktor vožnje ali učitelj na šoli. In zato ne sprejemam odgovornosti, ki temelji na dosežkih moje družine, ampak poskušam biti odgovoren samo do sebe in svojih ambicij, želja ter strasti.Vsekakor bomo vaše strasti videli tudi v avtorski komični seriji z naslovom Vse punce mojga brata. Kaj lahko pričakujemo?Pričakujete lahko sproščeno zabavo, kočljive situacije s smešnimi razpleti, veliko humorja, nekaj drame, dve čudoviti glavni igralki, eno žival, in s tem ne mislim sebe, veliko govora o odnosih in seksu, mene zgoraj brez v postelji, Domna z najbolj perfektno frizuro, kar si jih lahko zamislite, in upam, da veliko smeha pred zasloni. Aja, pa še zumbo boste lahko trenirali zraven.Kateri od vaju pa se je tega spomnil? Ali morda boljše, kateri ima več izkušenj s puncami?V bistvu sva oba z Domnom želela ustvariti komično serijo in sva prek skupnega brainstormanja prišla na to idejo. Naslova, mislim, da se je spomnil Domen ali pa sva se ga skupaj, nekaj od tega, in nato sva se spravila na delo. Pisala sva tudi oz. veliko iz lastnih izkušenj, za katere pa mislim, da jih imava približno enako, kar se punc tiče. Mislim, da sva oba imela podobno število resnih zvez in naključnih srečanj. Mogoče jaz malce več, ker po letih vodim za dve leti. No, pa še na absolventskih izletih sem delal. (Smeh.)S svojim šarmom in stasom vsekakor visoko kotirate na lestvici priljubljenosti med nežnejšim spolom. Kateri pa je imel več uspeha pri puncah?Pa spet, mislim, da sva tam tam. Predvsem zato, ker oba verjameva v pristnost, in zato se ne jaz ne Domen ne bi zapletala z dekletom, s katerim ne bi čutila neke iskre oz. iskrene povezave. Tistih par res pijanih večerov se ne šteje. (Smeh.)Sta se morda kdaj oba zagrela za isto punco? In kako se je to končalo?Enkrat sva se pa res, ampak je bila na srečo na drugi strani Atlantika, pa še slavna je, tako da sva se hitro sprijaznila, da ne bova dobila možnosti, da preizkusiva, katerega od naju bires hotela.Verjamem, da vseh anekdot pravi džentelmen nikoli ne pove, a vendar, katera vajina je najbolj smešna?Najina? Na mojo srečo skupne anekdote z dekletom ali dekleti nimava. Še dobro. Za nekatere stvari je bolje, da ostanejo intimne in da si jih z bratom ne deliš. Vsaj po mojem okusu, ljudje lahko delajo, kar želijo, če to hočejo. Lahko vam povem pa svojo anekdoto. Enkrat se mi je zgodilo, da sem s svojim ejakulatom zadel dekle nasproti sebe, direktno v oko.Nenamenoma, seveda, in bilo je med seksom. Ker sva si zaupala, nisva uporabljala kondoma, sva pa pazila, da se ne bi kaj prijelo. V oko je gotovo nisem ciljal, zadel pa sem jo. Malo jo je zapeklo in kakšne pol ure je škilila. A smeh je bil šele, ko sva naslednjič seksala. Tik pred koncem si je hitro pokrila oči z roko. Takrat sem prvič doživel smejalni orgazem. Sem se počutil kot hijena med orgazmom.V novi seriji se boste pojavili v vlogi ezoteričnega učitelja zumbe, ki s flirtanjem in številom simpatij bogati svoj ego. Kako pa je s tem pri vas v resnici? Kako si hranite svoj ego?Hm, ne vem, če to počnem zavestno. Vem, da mi nahrani ego to, da mi uspe narediti duhovit in dober stand up nastop ali pa da z bratom ustvariva serijo, ki jo odkupijo na Popu, ali pa da prepričam kakšno mično gospodično, da se kljub mojemu velikemu nosu lahko normalno poljubljava, da naredim dober trening ipd. Ja, to zagotovo ni zavestno hranjenje ega, ampak bolj zadovoljevanje svojih želja in strasti. Lahko pa da je to eno in isto. (Smeh.)Sicer ostajate skrivnostni o svoji zasebnosti, a se govori, da ste po dolgoletnem samskem življenju zdaj srečno zaljubljeni. Je to res?Ne, ni res. Svoje zasebno življenje držim stran od medijev, in tako bo tudi ostalo. V večini primerov se zasebne stvari, ki jih delim medijem, izrodijo in prikažejo na najbolj plehek način.Ja, o kakšnih stvareh mi je lažje govoriti kot o drugih, ampak če pridete na mojo stand up predstavo, lahko veliko izveste o mojem zasebnem življenju, saj verjamem, da ljudje, ki pridejo na predstavo, dejansko hočejo slišati moje razmišljanje in izvedeti kaj iz mojega življenja. Tisti, ki bi radi pa samo opravljali zaradi opravljanja, me ne zanimajo.Če nam lahko vendarle kaj razkrijete, vam je kakšna skrivnostna ženska spodnesla tla pod nogami?Ene par žensk pa mi jih je, ja. Ampak če mi ne bi spodnesle tal pod nogami, sploh ne bi bil v zvezi z njimi. Verjamem v to, da prava partnerica vedno nekaj premakne v tebi. Po navadi je to utrip srca ali vibracija možganov, lahko so pa tudi tla pod nogami.Dolgo ste govorili o poroki, a žal le v predstavi Tvoj bodoči bivši mož. Ste kaj bližje poroki v resničnem življenju?Ne, zdaj sem še veliko dlje od poroke, kot sem bil takrat, ko sem pisal predstavo Tvoj bodoči bivši mož. Mi je pa zanimivo, da je to še vedno glavno vprašanje v vsakem intervjuju. Mogoče bi bilo treba začeti naši družbi sporočati še, da poroka in otroci niso uresničitev samega sebe, namesto da se jih zavaja s tem, da je to, poleg službe, najbolj pomembna stvar v življenju.Vendar ste med drugim povedali, da je poroka za vas proslava ljubezni, otroci pa so proslava zakona. Torej po poroki bodo sledili otroci?Seveda! Otrok si želim in jih bom enkrat tudi imel. Ko bo prišel čas za to in ko mi bo namenjeno. Se mi ne mudi. Baje moški pademo v menopavzo veliko pozneje kot ženske.Kaj je za vas najpomembnejše v ljubezni?V ljubezenskem odnosu so mi najpomembnejši medsebojno spoštovanje, odprta in pogosta komunikacija, skupna zabava, potrpežljivost, malce medsebojnega zafrkavanja in zbadanja ter ohranjanje svojega lastnega jaza znotraj in zunaj odnosa.