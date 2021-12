Zaradi covida še bolj suhe in razpokane

Še pred kakšnim mesecem so bile naše roke nežne in gladke na dotik, zdaj pa že marsikdo toži zaradi razpokane, pordele in suhe kože, tu in tam se pokaže celo kakšna ranica! Jesen je obdobje neljubih vremenskih sprememb, ki ob neprevidnosti pogosto prizadenejo najbolj izpostavljene dele telesa: obrazu in lasem smo letos že posvetili potrebno pozornost, zdaj je čas za nego rok!

Nekateri so bolj občutljivi

Te so od udara pandemije covida-19 še bolj ogrožene: umivamo si jih pogosteje in temeljiteje, redno pa si jih tudi razkužujemo. Vse to je seveda nujno in hvalevredno, marsikdo pa pozablja, da lahko vse našteto kožo tudi izsušuje in ji jemlje dragoceni lesk, zato ji je treba nameniti več hranil. Koža je na hrbtni strani dlani povrhu tanka in tudi manj lojnic jo tam varuje, zato je še toliko dovzetnejša za zunanje vplive.

V vrečko in nogavico Kot rečeno, tudi koža na rokah občasno potrebuje razvajanje, sestavine za preprost recept pa najdemo v domači kuhinji. V skodelici zmešamo žličko oljčnega olja in žličko medu. Roke nežno umijemo z milom in toplo vodo. Ne obrišemo si jih do suhega, ampak v še vlažne vtremo pripravljeno zmes. Čez roke si nadenemo gospodinjske vrečke in jih oblečemo še v bombažne nogavice. Čez pol ure vse odstranimo in roke le nežno speremo z mlačno vodo. Učinek mehkobe vas bo spremljal še zelo dolgo!

Suhi in ogrevani prostori, prenizka vlažnost, ledeno mrzel zimski zrak in tu in tam še neprijeten veter so stalnice jesensko-zimskih mesecev in koži niti najmanj ne prizanašajo, zato si roke zaslužijo prav posebno pozornost, ki pa naj bo sestavljena tako iz preventive, redne nege in občasnega razvajanja pa do kurative oziroma odpravljanja posledic različnih dejavnikov. Nekateri imajo tudi smolo in preprosto občutljivejšo kožo kot drugi: veliko pogosteje je pordela in srbeča ter nagnjena k pokanju in hitro zakrvavi, spet drugi so mnogo bolj trdoživi in jim zunanji dejavniki le stežka pridejo do živega. Vsakdo mora dobro poznati lastnosti svoje kože, le tako se lahko ustrezno pripravi na zimo in neugodne vremenske dejavnike, ki so letos že zelo odločno potrkali na naša vrata in kožo postavili na preizkušnjo.

Včasih si želi maščobe

Tudi pri rokah je seveda bolje preprečiti kakor zdraviti, zato se držimo zlatega pravila: roke navlažimo, še preden se začnejo izsuševati! Resda je pomembno telo napojiti tudi od znotraj, zato pijemo dovolj tekočine ves dan, vendar to zanesljivo ne bo rešilo rok pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Kožo moramo neposredno navlažiti, torej ustrezno kremo nanesti na roke, še preden so te izpostavljene neugodnim dejavnikom, sploh če vemo, kakšne posledice lahko pričakujemo oziroma če vsako zimo stokamo zaradi enakih tegob. Vlažilna krema naj bo naš nepogrešljivi spremljevalec, nanesemo pa jo večkrat na dan. Pri tem ne pozabimo na prostore med prsti, obnohtno kožico in same nohte, ki so pozimi prav tako občutljivejši. Izdelek naj vsebuje jojobino, oljčno, arašidovo ali mandljevo olje, hialuronsko kislino in ureo, če pa je naša koža izdatno žejna, jo obdarimo z izdelkom, ki vsebuje karitejevo ali kokosovo maslo.

Ne pozabimo, ob nizkih temperaturah in dolgih sprehodih nosimo rokavice iz kakovostnih materialov, ki ne dražijo kože: roke bodo tako vedno prijetno tople, koža pa bo ostala mehka, sploh če smo jo pred odhodom zaščitili s kremo! Tudi doma ohranjajmo prijetno temperaturo, pri suhem ogrevanem zraku pa učinkovito pomaga vlažilnik, ki ga ne bo vesela le koža, ampak tudi nos in dihala, saj bodo v sezoni prehladnih obolenj občutno manj razdraženi.