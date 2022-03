Velikih pet: to so nove živali v tej sloviti skupini

Če ste bili kdaj v Afriki, zlasti tisti južneje od Sahare, ste najbrž slišali za izraz velikih pet (big 5). Z njim so označevali pet velikih in najbolj nevarnih živali, ki živijo na celini – leva, nosoroga, afriškega bivola, leoparda in slona. Izraz so si izmislili v začetku 19. stoletja, ko je bila kolonizacija črne celine na vrhuncu in so se v Afriko zgrinjali bogataši. Navdušeni nad lovom so iskali najbolj dragocene trofeje, s katerimi so se pozneje postavljali doma. In pet prej naštetih živali je bilo najtežje in najnevarnejše uloviti, prav zato so jih imenovali velikih pet.

Pred dvema letoma se je britanski fotograf Graeme Green odločil, da izrazu vtisne nov pomen – takšnega, ki bo pomenil spoštovanje življenja divjih in nevarnih živali, ne pa, katere vrste je najtežje ubiti. Green je zagnal projekt novih velikih pet: s fotografiranjem, fotolovom želi opozarjati na nevarnosti, s katerimi se danes srečujejo divje živali v naravi. S projektom poskuša spodbuditi ljudi, da živali ne bi streljali s puškami, temveč bi jih raje lovili v objektiv fotografskega aparata. »Fotografija je precej boljši način, kako izraziti spoštovanje do življenja in živali,« je izjavil pred dvema letoma ob začetku projekta.

Pobudnik projekta je fotograf Graeme Green. Foto: Twitter

Glasovanje

Green je na podlagi leto dni trajajočega spletnega glasovanja, v katerem je sodelovalo več kot 50.000 ljudi, določil novo lestvico velikih pet živalskega sveta. Sloni in levi ostajajo tudi na novi lestvici, a namesto leoparda, afriškega bivola in nosoroga so se nanjo zdaj uvrstili gorile, tigri in polarni medvedi.

»Upam, da teh pet živali, ki so jih ljudje izbrali za častni naziv novih velikih pet, lahko opozori na to, kaj se v resnici dogaja v divjini. Te živali so le vrh ledene gore, ko gre za krizo, s katero se spopadajo v divjini. In so svojevrstni ambasadorji pri opozarjanju ljudi na izumrtje, ki grozi mnogim vrstam po svetu,« je za CNN povedal Graeme Green.

Polarni medved je talec podnebnega segrevanja. Foto: Wikipedia

Od osmih milijonov vrst divjih živali na svetu jih je po podatkih Organizacije združenih narodov najmanj milijon ogroženih in so tik pred izumrtjem. Večinoma po krivdi človeka. Tudi peterica na novem seznamu doživlja podobno usodo kot večina ogroženih živali. Krčenje življenjskega okolja, spremembe podnebja in onesnaževanje narave so glavni razlogi, da so se mnoge vrste znašle pred izumrtjem.

Projekt Graema Greena je podprlo več kot 100 svetovno znanih fotografov, okoljevarstvenikov in znanstvenikov, med katerimi je bila tudi proučevalka goril Jane Goodall, ter borci za čistejše okolje pa tudi okoljevarstvene organizacije, kot so WWF, Greenpeace, Conservation International in druge. Green načrtuje, da bo v kratkem izdal veliko knjigo fotografij novih velikih pet. Posnetke naj bi mu odstopili najbolj znani fotografi življenja v divjini.