Huawei matepad paper: veliki bralnik in čečkalnik

Huawei se je po ameriških sankcijah, ki so močno omejile prodajo njegovih pametnih telefonov na Zahodu, ker pač nimajo nameščenih Googlovih storitev in aplikacij, osredotočil na druge pametne naprave. Tablice je delal že prej, a tokrat je predstavil svojo prvo z e-črnilom, tistim zaslonom, ki je narejen za branje e-knjig in čečkanje oziroma delanje beležk in zapiskov. Naprava se imenuje matepad paper in je nekakšen križanec med elektronskim bralnikom in tabličnim računalnikom.

Prenosna e-knjiga

Elegantno. FOTO: Staš Ivanc

Matepad paper je ličnega videza, ima velik 10,3-palčni zaslon, a kljub dimenzijam ni težak, saj tehta le 360 gramov. Zaslon s 26-centimetrsko diagonalo in 1872 krat 1404 pikami zavzema večino sprednje strani tablice, zadnja stranica in levi rob ob zaslonu pa sta iz plastike, ki po otipu spominja na usnje in poskrbi za to, da nam tablica ne zdrsne iz rok. Ima dva zvočnika, ki ponujata precej jasen in glasen zvok, paziti pa je treba, da naprave ne zmočimo, saj ni vodoodporna. Tako da branje na vodni blazini nikakor ni priporočljivo, pa tudi na peščeni plaži ga ni dobro ravno metati v mivko.

26 centimetrov meri visokoločljivostni zaslon.

Tablici je priloženo pisalo M pencil z dodatnima gumijastima konicama, poleg pa je bil še zelo uporaben (pametni) ovitek, ki izklopi zaslon oziroma prestavi tablico v pripravljenost, ko zapremo »pokrov«. Bralnik odklenemo s pinom oziroma prstnim odtisom – čitalnik je vdelan v tipko za vklop/izklop –, ob strani pa je še tipka za glasnost.

E-črnilo

E-črnilo daje podoben občutek kot branje s papirja. FOTO: Staš Ivanc

Glavni adut »papirnatega« matepada je njegov zaslon, ki uporablja e-ink tehnologijo, kar pomeni, da se ga da brati pri kakršni koli svetlobi, tudi na plaži pod direktnim soncem. Ker je zaslon osvetljen od zadaj, ga lahko uporabljamo tudi v temi; nekateri e-bralniki nimajo osvetljenega zaslona in za branje potrebujejo zunanji vir svetlobe. Osvetlitev seveda lahko po potrebi nastavljamo.

E-črnilo ne utruja oči in je videti kot pravi papir.

Tehnologija e-ink je namenjena branju, pri čemer daje občutek, kakor da beremo z običajnega papirja. Poleg tega porabi zelo malo elektrike in tablica posledično zdrži precej dolgo, pa čeprav nima neke silne baterije. Njena kapaciteta znaša 3625 mAh, kar se ne sliši veliko, saj imajo sodobni pametni telefoni večje, a zaslon in procesor porabita malo energije, tako da naj bi tablica pri zmerni uporabi zdržala kar štiri tedne brez polnjenja. Realno zdrži kakšna dva tedna s prižganim wi-fijem in bluetoothom ter osvetlitvijo zaslona. Priložen je 22,5-vatni napajalnik, ki baterijo od ničle do konca napolni v uri in 40 minutah. V praksi to pomeni, da v petih minutah dobi dovolj energije za dve uri branja.

Enostavna uporaba

Z njim je res užitek brati knjige, saj se oči ne naprezajo kot pri branju s klasične tablice z zaslonom iz tekočih kristalov ali organskih diod. Brez težav lahko beremo in beremo, pa ne bo bolela glava, pa tudi oči se ne bodo solzile ali kaj podobnega. Črke seveda lahko povečujemo ali pomanjšujemo, zamenjamo obliko pisave itd.

Hitra beležka. FOTO: Staš Ivanc

S pisalom M lahko med branjem dodajamo zapiske, kar je praktično pri prebiranju kakšne bolj strokovne literature, drugače pa je pisalo zelo uporabno za pisanje beležk ali receptov, denimo. Pa še to: huaweijevci so dodali še zvok škrebljanja po papirju, tako da je občutek pri pisanju res dober. Pisalo se s tablico poveže prek bluetootha, polni pa se, ko je z magneti pritrjeno ob desni rob bralnika. Vse skupaj lepo zaščiti in drži ovitek.

Ker je to križanec med tablico in e-bralnikom, ima tudi nekaj osnovnih tabličnih funkcij, kot so spletni brskalnik, koledar, odjemnik e-pošte, snemalnik zvoka ipd. treba pa je vedeti, da so e-ink zasloni zelo počasni, tako da je treba tablici po pritisku na zaslon pustiti nekaj časa, da naloži novo stran oziroma odpre aplikacijo. In, seveda: zaslon je črno-bel.

Knjižnica po meri

In knjižnica je naložena in urejena. FOTO: Staš Ivanc

Huawei pri oglaševanju naprave poudarja tudi veliko knjižnico e-knjig, menda sta jih kar dva milijona, storitev v naših krajih ni na voljo, tako da si moramo e-knjige naložiti sami na napravo. To je precej enostavno: tablico s kablom povežemo z računalnikom in datoteke epub ali pdf preprosto prenesemo v mapo, ki nam jo predlaga bralnik, nakar le še pritisnemo tipko uvozi knjige in to je to. Za prebiranje pdf-jev je treba pred prvo uporabo samo prenesti vtičnik za to obliko dokumentov, kar samo potrdimo s pritiskom na tipko. Prostora za e-knjige je na pretek, in sicer ima matepad paper 64 GB shrambe (nekaj prostora si vzame operacijski sistem harmonyOS).

Matepad paper sicer ni poceni (v tujini se ga dobi za 499 evrov, pri nas še ni na voljo), a ima velik zaslon, dobro baterijo, poleg tega pa še pisalo ter Huaweijevo trgovino z aplikacijami App Gallery, od koder si lahko naložimo kakšno aplikacijo za branje e-knjig ali poslušanje zvočnih knjig. Zanimiva naprava.