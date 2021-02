Pred kratkim se je s Hrvaške, z območja Petrinje, ki ga je konec lanskega leta prizadel uničujoči potres, vrnila geologinja dr. Petra Jamšek Rupnik s sodelavci iz Geološkega zavoda Slovenije. V ekipi tujih strokovnjakov iz Francije, Italije in Hrvaške – mediji so ekipo poimenovali kar geološki dream team – so sodelovali pri interventnem popisu posledic potresa v naravi. Na Hrvaškem so našteli že več kot 60 velikanskih lukenj v zemlji. »Ti podatki so za nas še bolj pomembni, ker se je potres zgodil na geološko podobnem območju, kot je območje Slovenije,« pravi slovenska...