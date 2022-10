Velikanke v Kopru

Pogled na balet štirih velikih potniških ladij, ki so v vrsti druga za drugo vplule v Koprski zaliv, je bil nekaj izjemnega. Potniški terminal je že sprejel tri hkrati, minulo soboto pa so prvič v zgodovini tega pristanišča skupaj priplule štiri tako velike prestižne potniške ladje. Še več, vse so del flote ladjarja Azamara Club Cruises s sedežem v Miamiju na Floridi v ZDA.

Kot je povedala Jana Tolja iz Mestne občine Koper, se tudi še ni zgodilo, da bi štiri ladje istega ladjarja prišle v pristanišče istočasno – z različnih koncev. Križarke namreč ne plujejo skupaj; Azarama Quest in Azarama Journey sta pripluli iz smeri italijanske Ravenne, Azarama Onward iz hrvaškega pristanišča Zadar, Azamara Pursuit pa iz Šibenika. Koper so zapustile istega dne v večernih urah in pot nadaljevale proti pristaniščem v Rovinju, Pulju, Opatiji in Zadru. Sicer pa so prve ladje ladjarja Azamara Club Cruises v koprsko pristanišče priplule leta 2008. V letošnji sezoni jih je bilo osem.

Koper bo letos obiskalo 65 ladij s približno 78.000 potniki. Foto: MOK

Prihod zadnjih je bil vrhunec letošnje sezone v Kopru. Sklenila se bo s 65 potniškimi ladjami in približno 78.000 potniki. Ob tem so v luki spomnili, da so prve potniške ladje v Koper priplule leta 2005. Takrat so jih skupno gostili 18 z nekaj več kot 1000 potniki. Leta 2011 je priplulo 78 ladij in 108.820 potnikov, rekordni obisk pa je bil 2019., ko je 72 ladij pripeljalo kar 115.581 potnikov.

Tokratni prihod so zaznamovali s svečanim sprejemom v Pretorski palači. Med približno 3500 potniki je bilo tudi več turističnih novinarjev z vsega sveta, nagovoril pa jih je župan Kopra Aleš Bržan. Predstavnikom medijev so razkazali Koper in Piran, slikovito vas Padna in koprsko zaledje z Marezigami. Večina potnikov je bila Američanov, nekaj jih je odšlo na dnevni obisk Bleda, Pirana in Ljubljane, del pa je ostal v Kopru, kjer so zanje pripravili vodenje na prireditvi Dnevi kmetijstva slovenske Istre.