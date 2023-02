Velika vrnitev Miše Molk

Dolgoletna novinarka, urednica in voditeljica ter ženska, ki ji pravijo prva dama slovenske televizije, odlično pozna Evrovizijo. Ta glasbeni festival je Miši Molk pisan na kožo, zato ne preseneča, da se 68-letna prekaljena televizijka prav v povezavi z njim vrača pred kamere. Na malih zaslonih jo bomo spremljali to soboto, 4. februarja, v oddaji Misija Liverpool, v kateri bo trenutno najbolj vroča skupina pri nas Joker Out premierno predstavila evrovizijsko skladbo z naslovom Carpe Diem. V oddaji bodo lahko gledalci spoznali vse o skupini, med drugim bomo lahko spremljali decembrsko ustvarjal...