Velika sreča: Sončku je posijalo sonce

V Društvu za zaščito konj iz Orove vasi, ki je javnosti znano po zgodbi o Maxiju, kasaškem konju, ki je umiral skrajno zanemarjen in bolan, so pred kratkim dobili predčasno Miklavževo darilo. A ne v obliki sena ali priboljškov za kopitarje v društvenem rehabilitacijskem centru Petra v tej vasi, temveč močno zanemarjenega ponija z imenom Sonček. Po nekaj veterinarskih posegih je teden pozneje že povsem drugačen – poskočen in radoživ.

Pozno, a še pravočasno

Kot je na spletni strani društva zapisala predsednica Natalija Nedeljko, gre za ponija s prisilnega odvzema, ki ga je takoj po ogledu slabega stanja odredila veterinarska inšpektorica iz območne enote Novo mesto. Ko so odvzetega konjička pripeljali v center Petra, je veterinar ugotovil, da ima Sonček hudo zanemarjena kopita, pod gosto in nevzdrževano grivo pa globoko zagnojeno rano na gornjem delu vratu, kamor se je zarezala vrv. Na pašniku nekje v okolici Črnomlja je bil z njo namreč privezan na kovinski drog, zabit globoko v zemljo. Na nekaj metrov dolgi vrvi je zunaj živel več let, in to brez vode in zavetja.

Rana je že razkužena.

Epilog Maxijeve smrti še neznan

Sonček je zdaj nastanjen v boksih Društva za zaščito konj, kjer sta mu, pravi Natalija, najbolj všeč suh nastilj in konjska družba, ki je po njenih podatkih ni videl najmanj štiri leta. Veterinar mu je že oskrbel veliko rano na vratu, uredili pa tudi zanemarjena kopita (eno je bilo močno zavito in deformirano) in zobovje. Poni, ki je star okoli 20 let, zdaj že teka po snegu z drugimi konji, tako da bo kljub zdravstvenim težavam preostanek življenja užival.

Ali bo zoper lastnika konja Maxija podana kazenska ovadba zaradi zanemarjanja, še ni jasno. To lahko storita policija in celjska enota Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki imata na razpolago vse podatke od trenutka veterinarskega inšpekcijskega nadzora (6. oktobra) pa vse do njegove smrti v začetku novembra. Za zdaj je jasno le, da celjski veterinarji »postopka zoper zavezanca še niso zaključili in da zato zadeve glede njegovega kaznovanja trenutno še ne morejo komentirati«.

Shirani Maxi po prihodu v zavetišče v Orovo vas je pred smrtjo zaužil le nekaj hranljivih obrokov. FOTO: DZK

Po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja nam je uspelo pridobiti odločbo, iz katere je razvidno, da je celjski veterinarski inšpektor 6. oktobra letos izvedel inšpekcijski nadzor posestva v Imenem, ugotovil pa, da je »konj Maxi sicer v primernem rejnem stanju, a da ima zanemarjena kopita, da je videti bolan (sklonjena glava, težko premikanje, močno odlakan), da je konjski hlev močno nastlan s 'krmo', tako da ni ravnega stojišča za konja, in da nima sveže vode«. Za odvzem se ni odločil, temveč je lastniku z odločbo, izdano 12. oktobra, naložil le, da mora v sedmih dneh konju oskrbeti kopita, zagotoviti veterinarski pregled, skidati hlev in mu zagotoviti svežo vodo. Dan po roku za njeno izvršitev in tik pred kontrolnim pregledom pa je ta konja raje odpeljal v Orovo vas v Rehabilitacijski center Petra (to je bilo 22. oktobra), tam pa je konj po 14 dneh zdravljenja vseeno umrl.