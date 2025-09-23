  • Delo d.o.o.
    Vegetarijanci in rekreacija

    Gibanje brez mesa, gre to skupaj? Gre, če je prehrana raznolika in dobro načrtovana.
    Celo pri intenzivnih vadbah lahko telo dobro deluje, če ima na voljo dovolj kalorij in hranil. FOTO: Rosshelen/Getty Images
    Celo pri intenzivnih vadbah lahko telo dobro deluje, če ima na voljo dovolj kalorij in hranil. FOTO: Rosshelen/Getty Images
    Janez Kušar
     23. 9. 2025 | 17:00
    A+A-

    Včasih je veljalo, da moraš za dobre športne rezultate obvezno jesti meso. Danes je slika precej drugačna. Čedalje več ljudi, ki se ukvarjajo z rekreacijo, sledi vegetarijanskemu načinu prehranjevanja – in ugotavlja, da jih to ne omejuje, ampak jim celo koristi.

    Če je prehrana raznolika in dobro načrtovana, vegetarijanstvo podpira aktiven življenjski slog. Telo dobi dovolj energije, beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob za treninge, regeneracijo in napredek. Ključ je v tem, da kombiniramo različna rastlinska živila – stročnice, žita, oreščke, semena, zelenjavo – in poskrbimo za uravnotežene obroke. Za beljakovine poskrbijo leča, čičerika, tofu, tempeh, oreščki in semena pa dodajo zdrave maščobe in vitamine.

    Ključ je v tem, da kombiniramo različna rastlinska živila in poskrbimo za uravnotežene obroke.

    Veliko vegetarijancev poroča, da se po vadbi hitreje regenerirajo, da nimajo občutka težkega želodca oziroma da jih hrana ne obteži. Tudi prebava je pogosto boljša, ker prehrana vsebuje več vlaknin. Poleg tega so rastlinska živila polna antioksidantov, ki pomagajo telesu obvladovati vnetje po fizičnih naporih. Dolgoročno naj bi to pomenilo manj poškodb in boljše splošno počutje.

    Pri rekreativcih, ki se ukvarjajo s tekom, kolesarjenjem, plavanjem ali fitnesom, ni zaznati, da bi jim vegetarijanska prehrana jemala moč ali energijo. Celo pri intenzivnih vadbah lahko telo dobro deluje, če ima na voljo dovolj kalorij in hranil. Pomembno pa je, da ne spregledamo določenih hranil, ki jih je v rastlinski hrani manj – to so predvsem vitamin B12, železo, cink, kalcij in včasih vitamin D. Rešitev je enostavna: obogatena živila ali prehranski dodatki.

    Zanimivo je tudi to, da imajo vegetarijanci pogosto nižji indeks telesne mase, boljše srčno-žilno zdravje in več energije čez dan. Med drugim naj bi imeli bolj stabilen krvni sladkor, kar se pri športu pozna kot daljša vzdržljivost brez nenadnih padcev moči. Ker pa prehrana vpliva tudi na razpoloženje, marsikdo med vegetarijanci pravi, da se počuti bolj umirjenega, osredotočenega in motiviranega za redno gibanje.

    Torej: ja, gre! Vegetarijanska prehrana in šport gresta z roko v roki. Če človek zna poslušati svoje telo, razmišlja o tem, kaj jé, in zna sestaviti uravnotežen jedilnik, ni ovire, da ne bi bil poln energije, čeprav brez mesa. Mnogi celo pravijo, da so, ko so prešli na rastlinsko prehrano, postali bolj vzdržljivi, lažji, manj utrujeni in bolj motivirani za gibanje.

    Biti vegetarijanec je lahko zavestna odločitev za bolj zdravo telo, boljšo zmogljivost in lažje, bolj sproščeno gibanje. Vsak je svojega zdravja kovač.

