V slovenskih mestih je čedalje več električnih skirojev. Pravzaprav so prav fina zadeva za vožnjo po mestu: človek se ne prepoti, hitro pride z ene točke do druge, lahko ga spravi v prtljažnik ali odnese v pisarno in ga ne skrbi, ali mu ga bo kdo ukradel na ulici. A e-skiro je lahko tudi nevaren. Že mala kolesa so sama po sebi nevarnejša od velikih, saj se lahko prevrnemo že na malce večjem kamnu, da o robnikih niti ne govorimo. Poleg tega e-skiroji dosežejo razmeroma veliko hitrost (uradno do 25 km/h), pri kateri je lahko padec usoden, če ne nosimo čelade. Problematična je lahko tudi sama vo...