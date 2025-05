Več kot štiri desetine ameriških malčkov misli, da je slanina rastlinskega izvora

Kdor ima doma kakšnega mulca ali mulo, je verjetno naletel na risanko Klepetava Marta, ki govori o govoreči psički in njenih prijateljih. V eni izmed epizod je Martin človeški prijatelj T. D. od lokalnih nategunov kupil drevo, na katerem naj bi rasli zrezki. Seveda kmalu ugotovi, da to ni res. Klepetava Marta je severnoameriška animirana televizijska serija za predšolske otroke, ki ima tudi izobraževalno noto. In to ne brez razloga.

Kakor je pokazala ameriška raziskava, več kot štiri desetine ameriških predšolskih otrok misli, da je slanina rastlinskega izvora. Pa ne le to: veliko jih je tudi prepričanih, da hrenovke, hamburgerji in slanina prihajajo iz rastlin, kot jih večina tudi meni, da ne jemo krav, prašičev in piščancev.

Napačne predstave

Študija, objavljena v strokovni reviji Journal of Environmental Psychology leta 2021, je vključevala skupino psihologov z Univerze Furman v Južni Karolini, ki je prosila 176 otrok iz jugovzhodnega metropolitanskega območja v ZDA, naj kategorizirajo različna živila, vključno s sirom, ocvrtim krompirčkom, slanino, pokovko, kozicami, mandlji in jajci. In otroci so poskrbeli za vrsto presenečenj.

Več kot tri četrtine vprašanih je mislilo, da krave niso hrana. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Kar 47 odstotkov sodelujočih je menilo, da je ocvrti krompirček živalskega izvora, 44 odstotkov pa je bilo prepričanih, da je sir rastlinskega izvora. Približno 41 odstotkov jih je dejalo, da slanino dobimo iz rastline, 40 odstotkov pa jih je enako reklo za hrenovke. Celo piščančji medaljoni, ki imajo v imenu pridevnik piščančji, so bili v 38 odstotkih napačno prepoznani kot rastlinski. Hkrati je približno tretjina otrok menila, da so mandlji in pokovka živalskega izvora.

44 odstotkov malčkov je bilo prepričanih, da je sir rastlinskega izvora.

Ameriške psihologe je zanimalo tudi, katere živali in rastline so po mnenju otrok užitne in katere ne. Večina jih je menila, da so krave (77 odstotkov), prašiči (73 odstotkov) in piščanci (65 odstotkov) neužitni. Odstotek otrok je ocenil, da je pesek užiten, kar je vseeno petkrat manj od deleža otrok, prepričanih, da je mačka vrsta hrane.

Priložnost za trajnost

Študija je pokazala, da v tej zgodnji starosti obstaja veliko napačnih predstav o hrani. A raziskovalci menijo, da je to lahko tudi priložnost. »Večina otrok v ZDA jé živalske izdelke, toda v nasprotju z odraslimi, ki na različne načine upravičujejo uživanje hrane živalskega izvora, so otroci 'naivni' mesojedci,« so zapisali raziskovalci. »Otroci jedo meso nezavedno in morda v nasprotju s siceršnjim odnosom do živali. Otroštvo je lahko zato edinstvena priložnost za lažje uvajanje bolj trajnostne rastlinske prehrane v primerjavi s poznejšimi obdobji v življenju,« so prepričani.

V tej zgodnji starosti obstaja veliko napačnih predstav o hrani; psihologi v tem vidijo priložnost za ozaveščanje. FOTO: Rawpixel/Getty Images

Slabo poznavanje izvora hrane je lahko posledica tega, da starši otrokom zamolčijo, od kod prihaja meso, saj se jim zdi, da v tej starosti še niso pripravljeni na kruto resnico. Z večjo odkritostjo oziroma s pripovedovanjem, iz česa, denimo, je narejena klobasa, in z zagotavljanjem več alternativ mesu bi se lahko otroci po prepričanju ameriških psihologov naravno odločali bolj za hrano rastlinskega izvora. »Podnebni aktivizem mladih se lahko začne pri večerji,« pravijo. »Z neuživanjem živil, ki niso v skladu z njihovimi prepričanji o dobrem počutju živali, bi otroci ravnali v skladu s svojimi moralnimi pogledi na okolje. Poleg zmanjšanja lastnega ogljičnega odtisa lahko otrokova prehranjevalna načela vplivajo tudi na vedenje staršev.«