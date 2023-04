Včasih katrce, danes kolesa

Mestna občina Maribor je že peto leto zapored v sklopu projekta Izboljšajmo Maribor organizirala veliko čistilno akcijo Moji odpadki, moja skrb. Mariborski potapljači se sicer že enajst let povezujejo z drugimi obdravskimi mesti, denimo s Ptujem in Varaždinom, in skupaj globinsko čistijo reko Dravo.

Čistilne akcije so vedno tudi prijetno druženje tistih, ki imajo reko radi. FOTO: Marko Pigac

Člani mariborske ribiške družine, ki so se prav tako pridružili akciji, pa opozarjajo, da je v Dravi vedno manj avtohtonih rib. »S pomočjo potapljačev izvajamo monitoring na Dravi, da vidimo, katere ribe so še sploh o(b)stale v reki in koliko jih je. Torej gostota. To nam potapljači s podvodnim filmom občasno prezentirajo,« pravi Bojan Javornik iz Ribiške družine Maribor. »Stanje v Dravi poskušamo sanirati z vlaganjem avtohtonih rib. S tem mešamo generacije in povečujemo vrsto. To je naš cilj. V spodnjem delu, kjer je reka plitva z malim pritokom, pa je naš vpliv zanemarljiv.« Za ribiče imajo tako kormorani kot vetrne elektrarne enake odvetnike. »Verjetno mi ne razumemo njih, oni pa ne nas. Posledice čutimo pa mi. Rib je manj. Kar je najhujše, avtohtonih je premalo, da bi se lahko ohranile generacije. Ribiči imamo vpliv samo z vnosom avtohtonih rib. Tokrat smo vložili kar precej sulcev.«

Vojo Eraković iz PDM in Neva Pipan iz Mestne občine Maribor sta vodila dogodek. FOTO: Marko Pigac

Drava ima v tem času okoli 4,5 stopinje, vidljivost je slab meter. Potapljači, ki jih v treh skupinah vodi Vojo Eraković iz Potapljaškega društva Maribor, se v vodi orientirajo po naklonu in s tipanjem. Eraković se še spominja starih časov, ko so iz globin potegnili tudi kakšno katrco in pralni stroj. »Danes je Drava dokaj čista. Iz globin lahko potegnemo le še kakšne nakupovalne vozičke, prometne znake, kolesa in drugo navlako, ki je posledica vandalizma na Lentu.« V eni zadnjih akcij je na površino priplavalo tudi truplo in so morale potapljaške ekipe prisotnost podaljšati. »Letos k sreči tega ni bilo,« je sklenil Eraković.

Saša Arsenovič, mariborski župan, je aktivno sodeloval v akciji, med vožnjo na splavu pa naredil selfie s svojo brvjo, ki jo pravkar gradijo. FOTO: Marko Pigac

Zadnja leta je cilj potapljačev povezovanje z drugimi obdravskimi deležniki, ki se spoznajo na obdravski ekosistem – tega poskušajo s skupnimi močmi sanirati.