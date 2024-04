Varnostne kopije, na katere vsi pozabljamo

Zadnji dan marca je bil svetovni dan backupa oziroma varnostnih kopij. Dobra varnostna kopija je eden najpomembnejših elementov varnostne zaščite, in to ne le zaradi možnosti zlorabe informacijskega sistema z izsiljevalskim virusom, ki zašifrira vse dokumente ter za šifrirni ključ zahteva odkupnino, varnostno kopijo potrebujemo tudi v primeru okvare ali odpovedi diska, če kdo od zaposlenih izgubi oziroma mu ukradejo prenosnik ali telefon ali če se zgodi naravna ali druga nesreča. Varno shranjene varnostne kopije so vse, kar nam ostane.

Kot številne stvari v življenju tudi dokumenti dobijo pravo vrednost šele tedaj, ko jih izgubimo. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT zato v sklopu programa ozaveščanja Varni na internetu poziva prav vse med nami, da si izdelamo backup dragocenih dokumentov, fotografij in videoposnetkov. Hkrati želijo opozoriti na pogosto spregledane vidike naših digitalnih življenj – profile na družbenih omrežjih, osebne bloge in varnostne kode, ki prav tako potrebujejo varnostno kopijo.

Kako narediti varnostno kopijo

Dovolj je že čisto navaden poceni usb ključek ali zunanji disk. No, potrebujemo tudi malce časa, da pripravimo izbor pomembnih dokumentov na osebnem računalniku. Nujno pa si moramo nastaviti tudi varnostno kopiranje pametnega telefona v izbrano oblačno storitev; Applovi iphoni imajo svojo oblačno shrambo icloud, androidni pa Googlovo storitev drive (ki je na voljo v širšem paketu storitev google one). Če nam v oblaku zmanjka dodeljenega prostora (ki ga po navadi ni ravno ogromno), lahko za nekaj evrčkov na mesec najamemo dodaten prostor in se rešimo skrbi.

Skozi enostaven vodnik nas vodi Jože Robežnik. VIR: Varni na internetu

V sklopu programa Varni na internetu so pripravili tudi videovodnik, v katerem nam znani televizijski voditelj in instagramovec Jože Robežnik na zabaven in razumljiv način razloži, kako izdelamo backup v treh preprostih korakih, ki se jih lahko loti vsak. Na splošno pa za izdelavo dobre varnostne kopije velja pravilo 3-2-1, ki pravi: imejte tri kopije pomembnih dokumentov: en original in dve varnostni kopiji; varnostne kopije imejte na dveh različnih medijih; eno hranite fizično ločeno od drugih.

Profili na družbenih omrežjih

Na SI-CERT nenehno sprejemajo prijave uporabnikov, ki so jim napadalci vdrli v različne spletne storitve. Marsikdo tako ostane brez dostopa do osebnih profilov in poslovnih strani na družbenih omrežjih, ki so za številne pomemben arhiv dela, neke vrste fotoalbum, zbirka objav, spominov in tudi dosežkov, za marsikoga pa profil ali stran na družbenem omrežju predstavlja tudi posel; izguba profila lahko tudi hud finančni udarec.

Varnostne kopije imejte na dveh različnih medijih, denimo ključku in disku.

Strokovnjaki svetujejo, da poskrbimo za ustrezno preventivo in zaščitimo račun z dvostopenjsko avtentikacijo, hkrati pa naredimo backup celotnega profila. Ko se zgodi zloraba, napadalci pogosto izbrišejo vse obstoječe objave. Tudi če nam uspe povrniti dostop, lahko ostanemo brez vsebin, ki smo jih ustvarjali dolga leta. Zato je priporočljivo, da ustvarimo varnostno kopijo oz. arhiv objav in celotnega profila (fotografije, videovsebine, sporočila in pogovori z uporabniki). Na spletni strani Varni na internetu sta na ogled videa za izdelavo backup facebook in instagram profila.

Shranimo nadomestne (ali obnovitvene) kode

Dobro je imeti vsaj dve, saj se zna kaj zgoditi tudi disku, na katerem hranimo kopijo. FOTO: Getty Images

Če imamo za dostop do uporabniških računov (npr. instagram, google, paypal) omogočeno dvostopenjsko avtentikacijo, dodatno varnostno kodo običajno prejmemo po telefonu. In če izgubimo telefon ali nam ga ukradejo, ne bomo več mogli dostopati do storitev, ki zahtevajo vpis dodatne kode, kar lahko povzroči tudi trajno izgubo računa. Zato je nujno, da si naredimo varnostno kopijo nadomestnih ali obnovitvenih kod; še najbolje je, da si jih natisnemo in shranimo nekam na varno. Pri večini storitev jih najdemo pod razdelkom »dvostopenjska avtentikacija« med nastavitvami za varnost; v pomoč nam je lahko videovodnik projekta Varni na internetu.