Vadba v vodi je aktivnost z majhnim negativnim, to je udarnim vplivom na telo, in to zmanjša pritisk na vaše kosti, sklepe in mišice. Voda nudi tudi naraven upor, ki lahko pomaga krepiti vaše mišice. Tovrstna vadba ima številne koristi za zdravje, kot so izboljšano zdravje srca, zmanjšan stres ter izboljšana mišična vzdržljivost in moč. Je tudi priložnost, da starejši odrasli ostanejo aktivni, izboljša uporabo sklepov in zmanjša bolečino ob osteoartritisu. Vaje v vodi lahko izvajate, tudi če ne znate plavati.

Lahko začnete s hojo. V globini vode približno do pasu hodite po bazenu in zamahujete z rokami, kot to počnete pri hoji po kopnem. Izogibajte se hoji na prstih in držite hrbet vzravnan. Napnite trebušne mišice, da se ne nagibate preveč naprej ali vstran. Če želite povečati upor, nosite ročne plovčke ali druge uporne naprave. Čevlji za v vodo vam lahko pomagajo ohraniti oprijem na dnu bazena.

Ko vam ta vaja ne bo delala nikakršnih težav, jo poskusite izvesti v globlji vodi. Med hojo zamahujte z rokami. Hrbet naj bo vzravnan in napnite trebušne mišice, da se izognete prevelikemu nagibanju naprej ali vstran. Da boste lažje ostali nad gladino, si lahko med noge položite črva iz pene. Prepričajte se, da je penasti pripomoček zadaj višji kot spredaj. Če ne znate plavati, si v globoki vodi nadenite telovnik ali plavalni pas. Če želite povečati upornost, ko se vaše roke in noge premikajo skozi vodo, nosite ročne plovčke. Za intenzivnejšo vadbo pa razmislite o teku v globoki vodi.

Ročni plovčki vam lahko pomagajo okrepiti bicepse in tricepse. Stojte v vodi do pasu z rokami navzdol, z dlanmi obrnjenimi naprej in komolci tesno ob telesu. Dvignite podlakti do gladine vode, komolci naj bodo blizu telesa in zapestja vzravnana. Nato spremenite smer in potisnite roke navzdol, dokler niso vaše roke spet zravnane. Ponovite od 12- do 15-krat oziroma dokler se ne utrudite.

Voda je prijateljica, njen upor nas naredi močnejše.