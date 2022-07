Pred dnevi so v Švici izključili naprave, ki so pri življenju ohranjale 82-letnega Marka Fleischmana. Evtanazijo so v kliniki Dignitas izpeljali na njegovo željo. Hoditi ni mogel več niti drugače skrbeti zase, prav tako ne kontrolirano govoriti, v zadnjem času pa je bolezen tako napredovala, da se je zavedal le še v redkih trenutkih. Zdravniška pomoč pri evtanaziji Marka Fleischmana se praviloma ne bi znašla v svetovnih medijih, če ne bi šlo za znano osebo. Med letoma 1980 in 1986 je bil namreč lastnik zagotovo najbolj razvpitega kluba vseh časov, Studia 54 na Broadwayu v New Yorku, ki je bil...