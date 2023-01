Ansambel Utrip s Frankolovega pri Vojniku sestavlja pet fantov. Harmonikar in tenorist je Jernej Jošt, basist in tretji glas Rok Jošt, kitarist Nejc Korošec, pojeta pa Peter Gradič in Gregor Oblonšek, ki na nastopih skrbi tudi za smeh. Tik pred koncem leta so izdali prvi avtorski valček z zimskim pridihom z naslovom Zasnežena hišica. Po prvi avtorski polki z naslovom Za vikend so fantje želeli posneti še nekaj bolj poskočnega in z malo ljubezenskega pridiha. »Za pomoč smo se obrnili na našega prijatelja, modrijana Roka Švaba, ki je ravno takrat pisal melodijo za besedilo, ki je nastalo ...