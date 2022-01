V veseli družbi Darje Gajšek

»Zimski pozdrav je vsebinsko nadaljevanje Poletnega pozdrava. Zelo se veselim vseh gostov, ki so sprejeli vabilo in bodo prišli v oddajo. Vsak petek bomo v studiu gostili glasbenike z daljšim stažem delovanja in komaj čakam, da bodo z nami delili številne zgodbe iz bogate glasbene kariere. Prišli bodo tudi mlajši ansambli, ki izjemno pridno in dobro delajo. Posebno se veselim festivala Slovenska polka in valček. Predizbori bodo potekali v Zimskem in Poletnem pozdravu, finale pa bo septembra 2022. Obljubim, da bodo oddaje polne presenečenj, zanimivih zgodb in kakovostnih pesmi. Luštno bo!...