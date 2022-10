V treh dneh 15.000 ogledov

Ko so pred tremi leti slavili zmago na natečaju Volkswagen špila, so za nagrado prejeli 10.000 evrov in jih razdelili med finaliste. Takrat so si prvo mesto priigrali s hudomušno skladbo Dve na en mah, ki sta jo ustvarila Raay, podpisal se je pod melodijo, in Rok Lunaček, ki je napisal besedilo. Odtlej se je v zasedbi zamenjal zgolj en član, kar pomeni, da ostajajo sedemčlanski kvintet: trobento igra Matija Škrlep, klarinet Lenart Sušnik, harmoniko Matej Zupan, bas in bariton Tomaž Škrlep, kitaro David Ravnikar, pojeta pa Manca Kavčič Zupan in Marko Jenko. V njihovem repertoarju je stalnica n...