V svetu milijonov in milijard

Golf v Sloveniji postavlja nove in nove mejnike. Vse to pa po zaslugi komaj 18-letne Ljubljančanke Pie Babnik, ki se je kot triletno dekletce navdušilo nad to igro. Danes pa trka na vrata svetovne elite.

Lani je spisala zgodovino, ko je kot 17-letno dekle kot prva Slovenka nastopila na olimpijskem golf turnirju. Ne le da je bila prva Slovenka, z rosnimi 17 leti je postala najmlajša športnica, ki je igrala na olimpijskem golf turnirju. Mimogrede: golf se je na olimpijske igre vrnil leta 2016 v Riu, lani v Tokiu pa je Babnikova zasedla 34. mesto.

Pot na Japonsko si je prislužila z zmago na turnirju evropske serije, tekmovanje je bilo ob Ženevskem jezeru, Babnikova pa je postala prva Slovenka z zmago v drugi evropski golf ligi. Lansko leto je sklenila še z drugo zmago med profesionalkami v seriji LET (Ladies European Tour). Po junijski zmagi v francoskem Evianu je bila najboljša tudi po treh dneh tekmovanja v Savdski Arabiji, kamor se je vrnila tudi letos.

Prva je bila Katja Prva je bila Katja Marca 2018 je Katja Pogačar, slovenska reprezentantka, ki je na ameriški univerzi Ohio diplomirala iz matematike in biologije, postala prva Slovenka, ki je nastopila na golf turnirju evropske serije. V ZDA je v preteklosti zablestela tudi Ana Belac, ki je maja 2019 z univerzo Duke postala ekipna prvakinja prvenstva NCAA, najvišjega tekmovanja v amaterskem športu v ZDA.

Tu je odigrala prvi turnir sezone evropske turneje in zasedla končno 35. mesto, nagradni sklad na turnirju je bil milijon dolarjev, Pii je pripadlo sedem tisočakov.



Pred dnevi pa je Ljubljančanka storila velikanski korak naprej. Na prvem velikem turnirju sezone, The Chevron Championship v Kaliforniji v ZDA, z nagradnim skladom pet milijonov dolarjev, je zasedla izvrstno tretje mesto. Novih 40 točk, kolikor jih je prejela, ji je prineslo tudi velik skok na svetovni lestvici, kjer je zdaj na izjemnem 43. mestu. S tretjim mestom na turnirju najvišjega svetovnega ranga (LPGA Tour) je zaslužila 334.972 dolarjev (303.000 evrov).

Med dekleti se lahko z največjim zaslužkom pohvali 51-letna Švedinja Annika Sörenstam, ki je samo s turnirskimi uspehi zaslužila dobrih 22 milijonov dolarjev. Magično mejo 20 milijonov sta presegli še 47-letna Avstralka Karrie Webb (20.276.503) in 44-letna Američanka Cristie Kerr (20.110.232). Med aktivnimi igralkami ima največ pod palcem 33-letna Južnokorejka Inbee Park, ki se lahko pohvali tudi z 21 turnirskimi zmagami. Na tekmovanjih je zaslužila 17.992.581 dolarjev.

Prvakinja NCAA V ZDA je v preteklosti zablestela tudi Ana Belac, ki je maja 2019 z univerzo Duke postala ekipna prvakinja prvenstva NCAA, najvišjega tekmovanja v amaterskem športu v ZDA.

Še več zaslužijo igralci golfa. Že leta 2009 je Forbes objavil, da je Tiger Woods prvi športnik na svetu, ki je zaslužil milijardo dolarjev. Woods je imel na vrhuncu svoje slave in moči pod palcem okoli 1,7 milijarde dolarjev. Toliko naj bi v karieri zaslužil tudi pokojni igralec Američan Arnold Palmer, nekaj manj, 1,2 milijarde, naj bi zaslužil njun stanovski kolega Jack Nicklaus.