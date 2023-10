V slovenščini poznamo veliko frazemov s smrtjo in pomenom umreti in biti v smrtni nevarnosti

Ta prispevek smo že v naslovu začeli s frazemom o smrti. Pred nami je namreč dan spomina na mrtve, ko se vsakdo izmed nas zave, da ni nesmrten in da bo nekoč odšel s tega sveta. Tanatos je starogrška beseda za smrt, poimenovana po bogu smrti Tanatosu, ki je nasprotje Erosa, ljubezni. Pa tudi v našem jeziku poznamo veliko frazemov s sestavino smrt in pomenom umreti in biti v smrtni nevarnosti.

Pomen umreti imajo frazemi: v hiši se je oglasila smrt, smrt ga je pobrala, smrt ga je pokosila, prehitela.

Pomen biti v smrtni nevarnosti imajo: zavedal se je, da preži nanj smrt, gledati smrti v obraz, v oči, smrt ga je že večkrat potipala.

Če rečemo, da bi bilo dobro nekoga po smrt poslati, pa pomeni, da je zelo počasen, torej sestavina smrt v tem primeru nima pomena umreti. Imamo pa tudi nekaj frazemov, ki nam pomagajo, da se nam vsaj v jeziku ni treba sprijazniti s smrtjo. Tako rečemo, da je šel kdo rakom žvižgat – ta frazem naj bi nastal zaradi nekdanjega načina kaznovanja s potapljanjem.

V SSKJ je smrt razložena tudi kot okostnjak s koso, ki pooseblja to dejstvo: ob postelji je stala smrt. V slovenščini se poosebljena smrt imenuje matilda. Poimenovanje je prevzeto iz kočevarske nemščine, kjer se je smrt imenovala žangaišmatti (Matija s koso), saj je bila smrtnost najvišja okoli 24. februarja, ko goduje Matija, torej proti koncu zime. V nemščini je samostalnik smrt (Tod) moškega spola, v našem jeziku pa ženskega, zato je bilo zaradi podobnosti imena Matii zamenjano z Matilda. Poljubil, srečal je matildo, matilda ga je pobrala, vzela, povohala.

Spraviti koga pod zemljo pomeni povzročiti smrt, ko je nekdo že pod zemljo, je – mrtev. Če je nekdo šel po gobe, je umrl.

Čeprav je smrt v predstavah starka, ovita v črnino, s koso, poznamo tudi frazem bel kot smrt, ki izhaja iz prispodobe bela smrt, ki pomeni poosebljeno smrt, oblečeno v belo, s koso na rami. Frazem bel kot smrt se povezuje s tem, da se v nekaterih slovanskih jezikih bledica povezuje s prikaznijo, v drugih z mrtvecem. Obstajata pa tudi črna smrt (kuga) in bela smrt (to pomeni kokain, lahko pa tudi sladkor ali sneg).

Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si.

Jasmina Zupanc, univ. dipl. slov.