Poželjiva ikona jugoslovanske glasbe Fahreta Jahić - Živojinović, bolj znana kot Lepa Brena, že več kot tri desetletja polni največja domača in tuja koncertna prizorišča ter povezuje generacije. Po petih letih se vrača v Slovenijo. Pevka, ki se je rodila v Tuzli, je svojo kariero začela leta 1982 z orkestrom Sladki greh in v hipu osvojila takratno Jugoslavijo. S prepoznavnim glasom in lepim stasom je začarala občinstvo, ki ji je zvesto še danes. Srbska diva me je prijazno sprejela v svojem predsedniškem apartmaju v hotelu sredi Zagreba. Potem ko sem nekaj časa preživela z njo, lahko rečem, da...