V Planico vabi kultni oglas iz leta 2003

Slovenski skakalci, ki so to zimo navdušili na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, se veselijo 46. finala sezone svetovnega pokala pod Poncami. Planica je bila in ostala tisto, kar povezuje in združuje Slovence. Od danes pa vse do nedelje, ko se bo letelo daleč, daleč. Morda celo do novega svetovnega rekorda.

Planici vrniti rekord

Prireditelji finala so prepričani, da je že letos v Planici možno izboljšati rekordno znamko (jo spet vrniti v Slovenijo!), ki je v lasti soseda Avstrijca Stefana Krafta, ta je leta 2017 v Vikersundu poletel do 253,5 metra. »Kdor koli od naših fantov bo poletel do rekorda, bomo zelo veseli,« je v šali dejal vodja panoge Gorazd Pogorelčnik. A ob pogledu na vrstni red v točkovanju poletov je jasno, da se Pogorelčnik sploh ni šalil oziroma je potrdil, da je v vsaki šali tudi nekaj resnice. V najboljšem položaju za naziv najboljšega letalca sezone je Domen Prevc, ki ima 83 točk naskoka pred Timijem Zajcem. »Če morda še kdo omahuje, ali bi prišel v Planico navijat za naše fante, naj povem, da imamo nekaj tekmovalcev, ki so še v igri za mali kristalni globus. Prav proti koncu sezone pa nizajo največje uspehe. Podpora nam bo gotovo prišla prav,« je dodal Pogorelčnik. Slovensko floto v Planici bodo poleg Prevca in Zajca sestavljali še nedavna zmagovalca zadnje superekipne tekme v Lahtiju Anže Lanišek in Lovro Kos, Žak Mogel ter nekdanji dobitnik malega globusa za polete, izkušeni Žiga Jelar, Rok Masle, Rok Oblak in Žiga Jančar.

Imamo nekaj tekmovalcev, ki so še v igri za mali kristalni globus. Podpora nam bo gotovo prišla prav.

Planica je bila in ostala tisto, kar povezuje in združuje Slovence. FOTO: Matej Družnik

Osemletni Nikolaj

Organizatorji pričakujejo, da se bo spet trlo ljudi. Ki jih tudi letos na dogodek kliče kultni televizijski oglas z naslovom Triglav generacije, ki že od leta 2003 vabi v Planico. Osrednji junak je danes 29-letni Nikolaj Salaj. V oglasu se pojavi v preveliki enodelni pižami in copatih z zajčjimi ušesi. Skobaca se na pisalno mizo, z nje pa se po tehtni pripravi požene kot pravi skakalec. Slednji po hrbtišču skakalnice, Nikolaj pa direktno na posteljo, kjer pristane in se skotali na tla. Potem zaspi, ob njem pa čelada, ki je bila sicer hokejska, ne pa skakalna. Da je Nikolaj, tedaj je bil star osem let, pristal v oglasu, je bil bolj splet naključij. Njegov oče je srečal režiserja oglasa Gregorja Vesela in ta se je odločil, da je fant primeren za reklamo, to so snemali ves dan. Nikolaj Salaj je magistriral na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani leta 2022. Izmenjavo je opravljal v Tokiu na univerzi​ Keio, prakso v Københavnu v Bjarke Ingels Group, zdaj pa dela v Berlinu v Brandlabu – agenciji, ki deluje na presečišču arhitekture, interierja, produktnega oblikovanja, umetnosti in brandinga. Vodi kreativni oblikovalski studio FOLDS.

Domen Prevc prihaja na finale sezone v izjemni formi in kot vodilni letalec s 305 točkami. FOTO: Reuters

Otroci na Mini Planici

Letos prvič v Planici pripravljajo prav poseben otroški kotiček, kjer bodo najmlajši obiskovalci lahko uživali v varnem in zabavnem okolju. V kotičku jih čakajo napihljivi gradovi za neskončno zabavo, ustvarjalni in zabavni animatorji, ki bodo poskrbeli za nepozabno doživetje, okusna gostinska ponudba, prilagojena otroškim željam, maskota Vito, ki bo s svojo energijo razveseljevala otroke, in foto kotiček, kjer bodo družine lahko ujele najlepše spomine iz Planice. Posebna atrakcija bo Mini Planica: otroci bodo lahko navijali za svoje skakalne junake, nato pa se še sami preizkusili v skokih. Mini Planica jim bo omogočila, da se prelevijo v svoje idole, opravijo prve varne skoke in začutijo pravi adrenalin smučarskih skokov. Ko bodo otroci na igralih, bo ata vrtel mamo v taktih Modrijanov, ki takisto prihajajo pod Ponce.