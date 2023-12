Domačemu ljubljenčku lahko pomagate sami, a pri hujših ranah naj posreduje strokovnjak

Pri prometni nesreči ali hudi rani mora pomagati strokovnjak, pri manjših poškodbah pa obisk veterinarja ni nujen. Pomembno je, da pri reševanju težave ohranimo mirno kri.

Če se le da, poškodovani krempelj odstranite. FOTO: Getty Images

Poškodba kremplja je za psa lahko zelo stresna, saj mu skelenje onemogoča normalno hojo. Če krempelj visi proč, ga poskušajte odstraniti s ščipalkami ali škarjami. Tega ne počnite, če krvavi ali če so poškodovane tudi žilice in živci na spodnjem delu kremplja. Če je že odpadel, predel očistimo z vodo, v katero smo dodali žličko soli. Okoli 48 ur bo tačka zelo občutljiva, zato pes ne sme veliko hoditi. Povijanje ni priporočljivo, saj je tako verjetnejše, da se rana okuži.

Zaradi majhnih ran, kot so urezi na tački, ni treba hoditi k veterinarju. Kljub temu da so videti nedolžne, pa jih je treba hitro očistiti, da se ne vnamejo. S čistimi škarjami postrizite dlake okoli rane. Sperite predel s toplo vodo, da odstranite umazanijo, nato očistite rano s slano raztopino. Če imate doma antiseptično kremo, z njo prekrijte rano pred sprehodom in hranjenjem. Preprečite ljubljenčku lizanje rane. Uporabite lahko ovratnik, ki preprečuje dotikanje rane.

Da ljubljenčku preprečite lizanje rane, lahko uporabite ovratnik.

Povoj naj ne bo pretesen

Zaradi manjših ran ni nujno k veterinarju. FOTO: Getty Images

Kadar pes ali mačka krvavita iz tačke, poskusite najprej zaustaviti krvavitev. Odstranite umazanijo in operite taco v hladni vodi. Zavijte šapo v povoj ali majhno brisačo in pritiskajte na rano od 5 do 10 minut. Vse počnite zelo previdno, saj žival verjetno boli. Pri hujših krvavitvah okoli rane ovijte čisti povoj ali brisačo in močno pritisnite. Če se brisača premoči, na vrh položite še eno brisačo in nadaljujte pritiskom. Po možnosti dvignite tačko nad višino srca. Pritiskajte na rano z brisačo ali gazo, tudi ko ljubljenčka peljete k veterinarju.

Na rano na trupu bo morda treba prilepiti gazo in jo poviti. Pazite, da povoj ne bo pretesen in bo žival lahko normalno dihala. Drugače kot pri ranah na tačkah tu ne odstranjujte nobenih tujkov, saj ti morda preprečujejo hude notranje krvavitve. Takoj pojdite k veterinarju.

Opečeni predel hladite s hladno tekočo vodo.

Opečeni predel hladite z mlačno tekočo vodo najmanj 20 minut ali opečeni del telesa, denimo tačko, pomočite v hladno (a ne ledeno mrzlo!) vodo. Če je opeklino povzročila kemikalija, sperite kožo z mlačno vodo. Pri ožganinah ne nanašajte nobenih krem ali mazil, ne uporabljajte nobenih povojev ali oblog za prekrivanje in ne uporabljajte ledeno mrzle vode.