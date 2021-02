V mreže ujeli kar 32 morskih psov

S pomočjo gospodarskih ribičev iz Pirana in Izole, s katerimi je Krajinski park Strunjan (KPS) lani podpisal pogodbo o časovno omejenem sezonskem priobalnem ribolovu na dveh območjih med rtom Strunjan in Belimi skalami pod Belvederjem, je vodstvo parka dobilo izjemno zanimive in pomembne podatke o številu, strukturi in vrstah rib, mehkužcev in drugih morskih organizmov, ki so se ujeli v postavljene mreže med 1. oktobrom in 1. decembrom lani. Ribiča mrežarja med vleko ribiške mreže na barko FOTO: KPS Čeprav je krajinski park pogodbe o sezonskem ribolovu, ki služi tudi za raziskovalne namene, po...