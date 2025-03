V mislih se vsak dan pogovarjam s temi starši

Zgodba s srečnim koncem se je marsikoga iskreno dotaknila, vsi, ki so bili z njo tesneje povezani, vključno z zdravniki in zdravstvenim osebjem, pa so živeli z njo. V domu presrečnih staršev malega korenjaka Sonje Kolenc in Mihe Barleta v Grosupljem je čutiti eno samo veliko hvaležnost. »Res imamo najboljše zdravnike,« pravita. Jima je težko govoriti o težkih trenutkih, ki sta jih preživljala po tem, ko sta izvedela, da je Valentino neozdravljivo bolan in da njegovo življenje visi na nitki? »Midva sva že toliko prejokala,« o hudi preizkušnji, ki jo je prestala njena družina, pove Valentinova m...