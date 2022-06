Na dvorišče Dvora Jezeršek na Zgornjem Brniku se je pripeljal v živorumenem kombiju zastava 900, letnik 1987, s postonjsko registracijo: PO-HANO. »Otroka sem peljal v šolo,« se je opravičil za nekajminutno zamudo in se odhitel preobleč. Vrnil se je v sveže zlikani majici. Še vedno radi likate? Da, tako si spraznim glavo. In avto ste sami obnovili? Predvsem sem organiziral mojstre in v Srbiji naročil nekaj delov. Zastavo sem v slabem stanju našel v Glinku pri Škofljici in smo jo po petih letih prenavljanja na cesto postavili malo pred 1. majem. Ni povsem originalna, sedeži so de...