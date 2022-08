Trenutno eden najbolj vročih domačih izvajalcev, mladi štajerski glasbenik Žan Serčič, je imel minuli konec tedna takšno tremo kot že dolgo ne. Čeprav ima za sabo kar nekaj kilometrine na odrih po vsej Sloveniji, je bil njegov zadnji nastop nekaj resnično posebnega. Žan, ki se je lani iz Lenarta preselil v Ljubljano, predvsem zaradi glasbenega ustvarjanja in sodelovanja z drugimi glasbeniki in glasbenicami, za katere piše glasbo in besedila, se je namreč vrnil domov. Vrnil se je v domači kraj, v svoj ljubi Lenart, kjer ni igral že dve leti in kjer ga je pod odrom čakala nepregledna množica, ki...