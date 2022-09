V krilih in oblekah v jesen

Temperature se počasi približujejo jesenskim in verjetno ste že pomislili, da bi poletne oblekice in frfotajoča krila pospravili v omaro. A kot napovedujejo trendi za novo sezono, bomo to jesen lahkotnejša oblačila obdržali v obtoku. Le kombinirali jih bomo drugače in tako z novim letnim časom ustvarili novo modno podobo. Jesenski površniki ponujajo ogromno možnosti za kombiniranje, v družbi zaprtih čevljev in lahkotnejših materialov pa bodo videti bolj sveže, trendi in šik. V katerih modnih kosih bomo v družbi poletnih oblek blesteli to jesen? Usnjena jakna in viskozna obleka Kombinacija l...