V Kaspijskem jezeru je zrasel nov otok

Gladina Kaspijskega jezera oziroma Kaspijskega morja upada, s tem pa se močno spreminja njegova podoba. Ruski znanstveniki so v največjem celinskem vodnem telesu na svetu nedavno potrdili obstoj nastajajočega otoka. Kakor so sporočili z Inštituta za oceanologijo Širšov, ki deluje v okviru Ruske akademije znanosti, novi otok leži v državnem naravnem rezervatu Astrahan, približno 30 kilometrov jugozahodno od otoka Mali Žemčužni v severnem delu Kaspijskega jezera, nedaleč od ruske obale.

Prvič so ga zaznali na satelitskih posnetkih novembra 2024, nedavna odprava pa je potrdila njegov obstoj. Raziskovalci so upali, da bodo lahko pristali na novem kopnem, a so jih od tega odvrnile vremenske razmere in nevarne plitvine okoli otoka.

Verjetno bo v bližnji prihodnosti nastalo še več otokov. Kaspijsko jezero trenutno doživlja obdobje največjega dotoka iz Volge, najdaljše evropske reke, ki teče skozi Rusijo in je njegov glavni vir vode. Ko se bo pretok Volge vrnil na običajno ali celo nižjo raven, se bo gladina vode znižala, otok pa bo videti višji.

Pogled na Kaspijsko jezero z Mednarodne vesoljske postaje FOTO Scott Kelly/Nasa/Wikimedia Commons

Kaspijsko jezero je največje celinsko vodno telo na svetu. Ima značilnosti tako jezera kot morja; obdano je s kopnim brez naravnega iztoka, vendar je napolnjeno s slano vodo, ne s sladko (čeprav je njegova slanost le približno tretjina slanosti morske vode). Gladina vode v jezeru je v zadnjem stoletju nihala, zdaj pa strmo upada. Raziskave so pokazale, da se je med letoma 2002 in 2015 v povprečju znižala za več kot šest centimetrov na leto, pri čemer so leta 2020 izmerili največji letni padec gladine – 30 centimetrov.

Znanstveniki pričakujejo, da bodo podnebne spremembe upadanje gladine še pospešile, kar je resna grožnja tako za naravne ekosisteme kot človeško infrastrukturo. Kaspijsko jezero je dom številnih edinstvenih in ranljivih vrst, vključno z ogroženim kaspijskim tjulnjem in šestimi vrstami jesetrov, in stotin vrst rib ter nevretenčarjev, ki jih ne najdemo nikjer drugje. Z nadaljnjim upadanjem gladine vode jim grozi vse večje tveganje izgube habitata in propada populacij.

Jezero in njegova okolica sta bogata tudi z nafto. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Toda okoljske spremembe lahko prinesejo tudi nove priložnosti. Po navedbah Inštituta za oceanologijo Širšov bi se lahko novoodkriti otok v prihodnjih letih ob nadaljnjem krčenju Kaspijskega jezera znatno razširil in potencialno zagotovil pomembna gnezdišča za redke vrste ptic pa tudi ogroženega kaspijskega tjulnja.