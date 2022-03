V igri milimetrov kroji vrh

V Laškem ne varijo le piva, tam so se minule dni kovale tudi slovenske biljardne kolajne. Slovenci, pregovorno dobri organizatorji, smo pod streho spravili evropsko prvenstvo. Kar 200 športnikov iz 30 držav se je merilo za kolajne, med njimi igralci do 23 let ter invalidi. V slovenski vrsti je navdušila 25-letna Ana Gradišnik, ki se je okitila z dvema kolajnama. Postala je podprvakinja Evrope najprej v mednarodni osmici, na zadnji tekmovalni dan pa še v devetki.

Švedski trener

»Ta uspeh je velik motiv za naprej,« je za Nedeljske novice povedala Ana. »Na tekmovanje nisem prišla s posebnimi pričakovanji, vedela pa sem, da lahko sežem po dobrem rezultatu. Niti zmaga ni bila izključena. Razlika je bila na koncu v tem, da je konkurentka premogla več znanja in izkušenj pa tudi več trenira to panogo, kjer sem izgubila v finalu.« Ana igra biljard igra od petega leta, resneje od 11. »Moj starejši brat Mitja je igral biljard, hitro sva se tudi midva z dvojčkom Klemnom navdušila nad to igro, mizo smo imeli doma,« se spominja svojih začetkov.

Ana Gradišnik igra pomembno v vlogo v Evropi. Foto: Euro Tour

Njen trener je Šved Jorgen Sandam. Spoznala sta se na enem od evropskih prvenstev. »Opazil je, da imam velik potencial, a ga ne izkoriščam. Predlagal je, kaj bi lahko delala.« Sodelujeta že sedmo leto. »Za teden ali dva odhajam na treninge k njemu, potem pa dobim nove vaje in treniram doma.« V pripravah na tekme ji je v pomoč tudi športni psiholog. »Euro Tour je najmočnejše tekmovanje v Evropi, po navadi je v koledarskem letu od pet do šest turnirjev, kjer se zbirajo točke,« opiše tekmovanja. Biljard seveda ni le igranje in vaje ter udarci. »Ne, skrbim tudi za svojo fizično pripravljenost. V boljši formi kot sem, večja je zbranost, lažje igram,« priznava. Ana je tudi vestna študentka, diplomirala je na fakulteti za socialno delo, zdaj pripravlja magisterij.

Po 1500 evrov nagrade

»Veliko je treba igrati, na srečo je večina turnirjev v naši okolici. Če se ne igra v Sloveniji, tekmujemo v Avstriji in Italiji. To pa so lokacije, kamor Slovenci pridemo z avtom.« Tako se prihrani tudi kak evro, za nameček pa nekaj ostane od nagrad. Na turnirjih v kategoriji Euro Tour so nagrade do 1500 evrov za zmagovalko. Ana je na enem turnirju letos že zmagala in trenutno vodi na evropski jakostni lestvici. V Sloveniji je pet deklet, ki se resno ukvarjajo z biljardom, na evropskem prvenstvu v Laškem jih je skupno tekmovalo 45. Za Slovenijo so peto mesto v ekipni konkurenci osvojile Ana, Natalija Golob in Maja Globočnik.

Pridno zbira kolajne in priznanja. Foto: Igor Mali

Posamezna igra biljarda lahko traja tudi dve uri ali več, na dan pa lahko igralka ali igralec odigra več tekem, za mizo je lahko celo 10 ur. »Vsak si izbere svojo palico. Ene so lesene, jaz uporabljam karbonsko, črno. Če skrbno ravnaš z njo, če ne udarjaš ob tla ali mizo, taka palica zdrži tudi 20 let,« pojasni Ana. »Biljard je igra milimetrov, karbonska palica pa omogoča čim bolj raven udarec, kar je ključno,« izvemo. In še, da tudi v biljardu poznajo doping – nekateri segajo po prepovedanih substancah, ki nižajo srčni utrip, kar zagotavlja boljšo mirnost srčnega utripa pri udarcu. Ano so v zadnjem času testirali dvakrat.