V filmu zaigral duhovnika, vojaka in truplo

O družini Kramberger iz Ženjaka pri Benediktu je veliko znanega. Ne le zaradi očeta 11 otrok Franca, ki je v 30. letih prejšnjega stoletja izdelal pravo letalo in se pognal v višave ter je ob kolarstvu, za katero se je izučil, obvladal še 20 rokodelskih veščin. Tudi njegovi otroci so veliko dosegli: sin Jože je bil izjemen čebelar, sin Ivek pa je zaslovel kot izumitelj in dobrotnik iz Negove, potem pa so ga kot kandidata za predsednika države ustrelili v Jurovskem Dolu. No, tudi sin Ludvik ni od muh: najprej je bil kovač, nato strojni tehnik ter novinar in fotograf. Mali Ludvik kot ministrant ...