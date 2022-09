V Evropo prihaja SkyShowtime

V Evropi bo 20. septembra začela delovati nova pretočna storitev SkyShowtime, ki bo ponujala ekskluzivne televizijske in filmske premiere iz produkcijskih hiš Paramount in Universal, dvojice najstarejših studiev v Hollywoodu. Da gre za resnega ponudnika, dokazujejo naslovi, kot so: Top Gun: Maverick, Jurski svet: Prevlada, Minioni: Grujev vzpon, Severnjak, Zapoj 2, Ježek Sonic 2, Izgubljeno mesto, Downton Abbey: Nova doba, Nak, Belfast, Rešilec in Barabe.

Poleg tega bo SkyShowtime ponujal nove serije, otroške in družinske vsebine ter izbor znanih naslovov iz bogatega nabora produkcijskih hiš Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, Showtime, Sky Studios in Peacock, predstavljal pa bo tudi lokalne izvirne oddaje ter dokumentarne filme. SkyShowtime bo tam, kjer je že na voljo, nadomestil storitev Paramount+, kar bo obstoječim in novim naročnikom omogočilo ogled serij iz produkcije Paramount+, kot so Halo, Yellowstone, Ponudba in Zvezdne steze: Čudni novi svetovi, in Showtimovih serij Rumeni jopiči, Dexter: Nova kri, Super Pumped: Bitka za Uber in Prva dama.

Postopna širitev

Pretočni ponudnik vsebin SkyShowtime je skupni podvig partnerjev Comcast (NBC Universal in Sky) in Paramount Global. V Evropi bo najprej začel delovati na Danskem, Finskem, Norveškem in Švedskem, v zadnjem četrtletju 2022 pa še na Nizozemskem. V naslednjih mesecih in do prvega četrtletja 2023 bo nova storitev na voljo še v Španiji, na Portugalskem, v Andori ter srednji in vzhodni Evropi, kamor spadajo Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Kosovo, Črna gora, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija. Natančni datumi začetkov pretakanja in cene na teh trgih bodo znani v prihodnjih mesecih. A za primerjavo lahko povemo, da bo mesečna naročnina na Finskem znašala 6,99 evra.

Storitev bo na voljo prek aplikacije SkyShowtime na Applovih in androidnih napravah ter prek spletnega mesta www.skyshowtime.com. Ko bo zaživela v omenjenih državah, bodo aplikacija in vsebine na voljo v 18 jezikih.