V domačo vas na blagoslov križa

Skoraj 3000 katoliških cerkva, kapelic in verskih znamenj je bilo evidentiranih v Sloveniji – skupaj s križi in drugimi sakralnimi znamenji pa jih je približno 6157, eden teh je tudi v vasi Veliki Kal v občini Mirna Peč. Minulo nedeljo so po 16 letih vnovič postavili lično obnovljen Paleščkov križ, blagoslovil ga je domačin, novomeški škof dr. Andrej Saje, pri obredu je sodeloval domači župnik Blaž Franko. Pri blagoslovu so se zbrali številni domačini, vaščani, ki so po svojih najboljših močeh pomagali pri organizaciji tega dne (tudi s pletenjem zelenega okrasja) in obnovi, pri čemer sta levji delež opravila Ivan Muhič in njegov nečak David, pomagali so tudi drugi vaščani.

Dogodka se je udeležilo veliko ljudi. FOTO: Drago Perko

To je prva obnova križa po letu 1989; pred leti ga je dala postaviti družina Muhič. Dogodka sta se udeležila tudi Jože Krevs in Marjan Parkelj, oba člana občinskega sveta Občine Mirna Peč. »Lepo vas pozdravljam. Vesel sem, ker ste se zbrali v takem številu. To je dokaz, da je naša vera še kako živa,« je uvodoma dejal škof Saje in spomnil na pomen križa. »Vsakič ko gremo mimo križa, se spomnimo korenin naše vere. Vsakič ko grem mimo križa, se spomnim na Jezusa, ki je umrl za nas,« je bil jasen škof, ki ni skrival hvaležnosti: »Hvala vsem, ki ste prispevali in pomagali, da križ spet stoji. To je tudi temelj naše vere.«

Ivan Muhič je bil gonilna sila obnove. FOTO: Drago Perko

Omenjen blagoslov je bil za škofa Sajeta nekaj posebnega. Obnovljeni križ stoji streljaj od domačije, kjer je preživel svoje otroštvo, preden je naprej odšel v Novo mesto na gimnazijo, zatem pa se je kljub začetemu študiju na fakulteti za gradbeništvo odločil za vstop v ljubljansko bogoslovje. Leta 1992 je bil posvečen za duhovnika, 30. junija 2021 ga je papež Frančišek imenoval na mesto novomeškega škofa, 24. marca 2022 je začel petletni mandat predsednika Slovenske škofovske konference. V domače kraje se rad vrača – z domačini je odšel letos pozimi tudi na smučanje, ki ga je na Svetih Višarjah organiziralo Športno-rekreacijsko društvo Veliki Kal Orkljevec. Po nedeljskem blagoslovu so prav Sajetovi v sodelovanju s preostalimi vaščani pripravili tudi pogostitev za vse zbrane.