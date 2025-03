V Dallasu še živi Dončićev duh

Košarkarska ekipa Dallas Mavericks bo morala do konca sezone severnoameriške lige NBA igrati brez enega svojih najboljših igralcev Kyrieja Irvinga, 32-letni zvezdnik si je v prvi četrtini tekme proti Sacramento Kings poškodoval koleno in si strgal križno vez. Še ena slaba novica iz tabora Dallasa po slovesu Luke Dončića. Bolje rečeno: odkar so lastniki Dallasa 1. februarja letos Dončića nagnali. Dallas se je po Irvingovi poškodbi znašel v še večjih težavah, že od prej pogreša Anthonyja Davisa, ki je po menjavi z Dončićem odigral le eno tekmo za Maverickse in se takoj poškodoval, Derecka Livelyja II, Daniela Gafforda in Caleba Martina. Obenem je trener Dallasa Jason Kidd – menda je tudi on blagoslovil, da odpikajo Dončića – brez rezervnega branilca Jadena Hardyja zaradi zvitega gležnja. Dallas pa tone na lestvici in končnica se mu izmika iz rok ...

Dončić že blesti v Dallasu, v noči na sredo je z ekipo dosegel sedmo zaporedno zmago in LeBronu Jamesu podal za njegovo 50.000 točko v Ligi NBA. FOTO: Aleksander Javornik

Po spletu je že zakrožila šala, ki se zdi smešna vsem, le navijačem Dallasa ne: norčujejo se iz Dallasovega športnega direktorja Nica Harissona, ki bi moral po mnenju cinikov dobiti nagrado za najboljšega operativca lige. Razlog? Ker bi lahko Lakersom pomagal do naslova, saj jim je velikodušno odstopil Luko.

Po koncu Dončićeve ere

A šalo na stran, Dončićeva selitev še buri duhove, Lukov duh v Dallasu še vedno živi, pa naj bo to lastnikom Dallasa po godu ali ne. V skoraj sedmih letih, Luka je prišel v Dallas kot golobradi mladenič, ki se bo učil od Dirka Nowitzkega, je zrasel v igralca, ki spada med pet najboljših na svetu. Dallasu to ni bilo dovolj, Luki se je hladnokrvno odrekel. S tem pa tudi stotniji slovenskih navijačev, ki so množično romali v zvezno državo Teksas. Eden teh je tudi Aleksander Javornik, 52-letnik iz Žalca, zaradi svoje zelene obleke in admiralske kape tudi najbolj prepoznaven slovenski navijač.

V dvorani v LA je večji red in manj svobode za navijače, javlja Aleksander. FOTO: Aleksander Javornik

»Ko smo bili zadnjič v Dallasu, je bila prava slovenska veselica, zdaj pa nič od nič, kar je razumljivo,« se nam je iz Dallasa javil Javornik, ki je s prijateljem Miho Pogačarjem v ZDA odpeljal še 45 Slovencev, mimo Dallasa ni šlo. »Tako smo načrtovali že pred meseci, zato plana nismo spremenili. Nisem mogel verjeti, da so Luko poslali v Lakerse. Sprva sem pomisli, da gre za neposrečeno prvoaprilsko šalo. Pa ni bila. Kljub temu smo prispeli v Dallas, kjer smo si ogledali tekmo proti Charlotte. Moram reči, da se Lukova odsotnost že pozna. Drugače si ne znam razlagati, zakaj bi sicer dvakrat znižali ceno vstopnic! To oglašujejo po mestu,« nam iz prve roke pove Javornik, ki je upal, da bi morda kje v Dallasu še kupil kak Dončićev dres.

»Nikjer v trgovinah teh dresov ni več. Je pa Luka ostal v prijetnem spominu vsem gostincem. Še zdaj točijo pijačo njemu v čast, a se tudi njim precej pozna pri prometu. To ni več Dončićev Dallas, to je zdaj neko sivo povprečje, brez prave duše,« nadaljuje Javornik, ki je izvedel, da dvorano, ki ni več polna, poskušajo napolniti s šolskimi avtobusi otrok. »Pa tudi reklame o Sloveniji na tekmah Dallasa nisem več opazil,« je pripomnil Javornik in dodal, da je to razumljivo, saj so trije Slovenci (Dončić in trenerja Anže Maček ter Marko Milić) zapustili Dallas.

Dwayne Bishop je še vedno vodja varnosti Dallasove ekipe, s Slovenci, tudi z Aleksandrom, pa je v zadnjih letih stkal pristno vez.

Slovenska odprava z Javornikom si je v Dallasu ogledala še hokejsko tekmo proti LA Kingsom z našim Anžetom Kopitarjem, sedeli so tik za gostujočo klopjo, potem pa nadaljevali pot v Los Angeles, kjer so na tekmi proti LA Clippers videli na delu Dončića. »Varnostniki v LA so bolj strogi, ne dovolijo sprehajanja po dvorani, v Dallasu so bili bolj fleksibilni,« je še javil Javornik, ki več kot desetletje spremlja slovenske športnice, športnike in reprezentance doma in na tujem.