Ansambel Rosa prihaja iz Koroške, sedež pa ima na Selah pri Slovenj Gradcu. So kvintet, na glasbeni sceni pa so že 28 let. In vseskozi, tako pravijo, sledijo svojim sanjam. V preteklih letih so se udeležili skoraj vseh festivalov narodno-zabavne glasbe pri nas in na njih prejeli več kot 20 nagrad. »Izdali smo sedem glasbenih projektov na slovenskem in štiri na nemško govorečem območju. Z izvirno točko smo nastopili tudi v šovu Slovenija ima talent. V teh letih smo se 'specializirali' predvsem za igranje na porokah, za nami je več kot 250 odigranih porok. Kot ansambel veliko nastopamo tudi v so...