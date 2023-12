V ansamblu Pojoči dohtarji pravijo, da z glasbo zdravijo ljudi

Lani se je na glasbeni sceni pojavil ansambel z nenavadnim imenom Pojoči dohtarji. Letos pa so prvič stopili tudi na oder vurberškega festivala, kjer so se predstavili s tekmovalno, istoimensko pesmijo Pojoči dohtarji.

»Smo ansambel Pojoči dohtarji in naš pregovor se glasi, da z glasbo zdravimo ljudi. Ja, marsikdo nas vpraša, zakaj takšno ime. No, pa začnimo od začetka. Ko se človek rodi, ima kot otrok gotovo ob sebi glasbo, pa naj bo to uspavanka ali razgibalni ples. Gotovo ni lepšega prizora kot otroško veselje in razigranost, ko otrok zapleše in se poveseli ob najljubši skladbi. Ko pride na vrsto šola, skoraj praviloma sledi vpis v glasbeno šolo, saj vsak šolar potrebuje sproščujoč hobi, da se umiri od vsakodnevnih šolskih skrbi. In spet mu pri tem pomaga glasba. Nato pride na vrsto obdobje, ko se z veseljem odpravi na kakšno veselico in tam zavrti kakšno dekle. In seveda spet ne gre brez glasbe,« pravijo basist ansambla Anže Rusjan, kitaristka in pevka Ana Marija Bunderšek in harmonikar Matic Šuštar.

Prva polka in videospot

Imajo prav posebno poslanstvo, saj pravijo, da zdravijo z glasbo. FOTO: arhiv ansambla

Vsi pa tudi pojejo. »Še najraje na kakšnih okroglih obletnicah, ko je treba z glasbo zdraviti slavljence, ki se počutijo stare. A s petjem in plesom hitro dokažejo, kako zelo so še vedno mladostni,« pravijo Pojoči dohtarji, katerih pot se je začela, ko sta se Anže in Matic spoznala na Srednji lesarski šoli v Ljubljani. In hitro ugotovila, da ju druži glasba. »Leta 2017 smo še s prejšnjim ansamblom iskali pevko in jo tudi našli. Ana Marija se je vsak petek vozila iz Dolenjske v Zasavje, kjer smo imeli vaje. Ob torkih pa smo se srečevali v zasebnem glasbenem centru Falant. In ravno Franc Falant je eden glavnih krivcev oziroma zaslužnih ljudi, da smo se zgodili mi. V naše glasbeno znanje je vložil ogromno truda in res smo veseli, da lahko sodelujemo z njim,« pravi Matic Šuštar.

Glasba je najpomembnejša stvar na svetu.

Uradno so kot ansambel Pojoči dohtarji začeli nastopati lani, ko jim je odlični tekstopisec Matej Kocjančič ustvaril prvovrstno besedilo z naslovom Pojoči dohtarji, v katerem je popisal, kako glasbeniki z glasbo zdravijo ljudi. »Franca Falanta pa smo prosili, naj napiše še melodijo. In to takšno, ki se je hitro usedla v ušesa ljudi, ki jim je glasba tudi namenjena. Tako smo lahko začeli zdraviti ljudi z glasbo, ki je najpomembnejša stvar na svetu.«

Pojoči dohtarji so za prvo polko posneli tudi videospot, pripravljajo pa se že na snemanje druge avtorske skladbe. Čeprav Matic, Anže in Ana Marija najraje nastopajo doma na raznih okroglih jubilejih in ob drugih priložnostnih dogodkih, pa so že lani igrali tudi za slovenske izseljence v Willichu, v Nemčijo pa so jih znova povabili tudi letos. Ni namreč lepšega kot zdraviti ljudi z glasbo tudi čez mejo, kjer je narodno-zabavna glasba še bolj priljubljena kot doma.