Ustvarjalec Planice in poletov

Čeprav je SK Ilirija inž. Stanka Bloudka nekako samoumevno imenoval na čelo gradbenega odbora, ko je začel graditi svoj Dom v Planici, odprli so ga decembra 1931, se včasih ponuja vtis, da se je smučanju nekako izogibal zaradi obilice drugih dejavnosti in nalog. Na pobudo Josa Gorca (1895–1962), tajnika Jugoslovanske zimskošportne zveze (JZŠZ) v Ljubljani, se je, čeprav brez izkušenj na tem področju, lotil načrtovanja in jeseni 1932 tudi gradnje 70-metrske skakalnice v Planici. Zaradi pomanjkanja denarja je obstal na pol poti. Gorec in Bloudek sta naslednje leto k načrtovanju in gradben...