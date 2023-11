Zasavčan Uroš Ocepek, po izobrazbi profesor matematike in računalništva, sicer pa lastnik doktorata iz računalništva, je svoje poslanstvo našel v poučevanju mladih na Srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje. Je tudi predsednik državne predmetne komisije za računalništvo na poklicni maturi. Čeprav po letih zelo mlad, 36 jih šteje, kar seveda pri učencih še kako šteje, po duši pa, kot pravi sam, star, se je znašel na eminentnem seznamu najboljših 50 učiteljev na svetu, ki so jih izbrali med več kot 7000 prijavljenimi. Prek inciative Učitelj sem! Učiteljica sem! je najprej pometel s slovensko ...