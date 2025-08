Urejena okolica odvrača vlomilce

Ko odhajamo od doma, razmišljamo o tem, ali smo s seboj vzeli ključe, denarnico in telefon, redkeje pa se vprašamo, ali je dom dovolj varen pred morebitnimi vlomilci. A nepazljivost ali ponavljajoče se navade lahko močno povečajo možnost vloma. Strokovnjaki opozarjajo, da so z vidika varnosti pogosto usodne male napake. Tu je seznam stvari, ki jih sami, pa naj gredo od doma za daljši ali krajši čas, nikoli ne bi storili in tudi vi jih ne bi smeli.

Brez objav na družbenih omrežjih

Ena najpogostejših napak sodobnega časa je razkrivanje svoje lokacije v živo. Fotografije z letališča, objave s koncerta ali s plaže je vse, kar tat potrebuje. Če nekdo ve, da vas ni doma, postane vaš dom vabljiva tarča. Strokovnjaki svetujejo, da počitniške fotografije raje objavite, ko se vrnete domov. S tem boste preprečili, da bi kdo izkoristil vašo odsotnost.

Veliko ljudi še vedno odide od doma, ne da bi dobro zaprli vsa okna in balkonska vrata, še posebej tista v višjih nadstropjih. Prav zaradi te napake so lahka tarča nepridipravov, tako kot tudi vsi z dosledno rutino: odhod od doma ob isti uri in po isti poti omogoča opazovanje in načrtovanje vloma. Strokovnjaki za varnost zato svetujejo, da občasno zamenjate čas odhoda ali pot, po kateri se odpravite po opravkih oziroma na delo. Nepredvidljivost deluje kot varnostni ukrep.

Uporabite pametne sisteme za razsvetljavo, ki luči prižgejo in ugasnejo ob določenih urah ali dogodkih in ustvarjajo vtis, da je nekdo vedno doma. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Lestev, pozabljena ob hiši, lahko vlomilcu omogoči dostop do zgornjega nadstropja, pozabljeni izvijači, kladiva ali drugo orodje so idealna pomoč pri vlomu. Zato ga po uporabi pospravite v zaklenjen prostor. S tem boste tudi svojo opremo zaščitili pred krajo pa še lažje in hitreje boste orodje našli, ko ga boste potrebovali.

Poskrbite za pošto in luči

Če luč, ki običajno deluje samo ponoči, sveti tudi sredi dneva, to kaže na vašo odsotnost. Bolje je uporabiti časovne vtičnice ali pametne sisteme za razsvetljavo, ki luči prižgejo in ugasnejo ob določenih urah ali dogodkih. Z njimi se ustvari vtis, da je nekdo vedno doma. Poln nabiralnik, kup reklam ali paketi pred vrati so očitni znaki, da ni nikogar. Pred odhodom začasno ustavite ali preusmerite dostavo pošte, časopisov in paketov ali pa prosite soseda ali prijatelja, naj občasno preveri stanje pred vrati.

Nepredvidljivost deluje kot varnostni ukrep.

Nepokošena trava in ovenele rože sporočajo, da lastnikov že nekaj časa ni. Urejena okolica ustvarja videz prisotnosti. V času daljše odsotnosti prosite koga, naj vsaj zalije rože, če že ne pokosi trave.

Nikar pod predpražnik

Ključ pod predpražnikom, v loncu za rože ali v nabiralniku je ena najstarejših in najbolj poznanih praks, in tatovi to dobro vedo. Bolje je rezervni ključ pustiti pri zaupanja vredni osebi ali namestiti pametno ključavnico s kodo, ki jo lahko po potrebi spremenite.

Vozilo, ki dneve stoji na istem mestu, kaže, da ni nikogar doma. Če imate garažo, je priporočljivo, da svoje vozilo zapeljete vanjo, medtem pa naj sosed parkira na vašem dvorišču. Tako bo videti, kot da je v hiši življenje. Vsaka dejavnost v okolici doma odvrača nepridiprave.

Prosite sosede ali prijatelje, naj praznijo vaš nabiralnik. FOTO: Stefanamer/Getty Images

Zelo pomembno je, da dom med vašo odsotnostjo, kratko ali daljšo počitniško, deluje, kot da je nekdo ves čas prisoten. Z rešitvami, kot so senzorji gibanja, pametne luči, premikanje avtomobilov na dvorišču in nadzor na daljavo, lahko ustvarite videz stalne aktivnosti. In prosite sosede ali prijatelje, naj popazijo na vašo nepremičnino. Tatovi raje izberejo lažjo tarčo – poskrbite, da to ne bo vaš dom.