Ura za zdravje

Samsung je že avgusta predstavil svojo novo kolekcijo galaktičnih pametnih naprav, med katerimi sta tudi pametni uri galaxy watch in galaxy watch 5 pro. In kakor so povedali že na gala predstavitvi, je glavni namen njihovih pametnih ur izboljšati zdravje in dobro počutje ljudi. Saj ne, da bi Samsungove ure človeku kar same od sebe prinesle zdravja – še vedno je treba delati za to –, lahko pa mu pomagajo s spremljanjem vrste pomembnih funkcij. In tako sem nekaj časa na zapestju nosil watch 5 pro, ki zna poleg zdaj že klasičnega srčnega utripa in korakov izmeriti še marsikaj drugega.

Zdravje

Galaxy watch 5 (pro) je namreč opremljen s senzorjem bioactive, ki je bil prvič predstavljen v seriji watch 4 in ki uporablja en sam čip, ki združuje tri zdravstvene senzorje – optični srčni utrip, električni srčni signal in bioelektrično impedančno analizo telesne sestave –, s katerimi merimo utrip srca, raven kisika v krvi in ​​raven stresa. Skupaj s še drugimi senzorji lahko z watch 5 pro izmerimo tudi krvni tlak in EKG (seveda ne more zamenjati klasičnih diagnostičnih metod), pa tudi temperaturo kože.

Gibanje

Pametne ure so odlična zadeva za spremljanje telesnih aktivnosti. Galaxy watch 5 pro med izbrano vadbo meri srčni utrip, šteje korake, spremlja naše gibanje, na podlagi vnesenih podatkov v aplikaciji Samsung zdravje pa izračuna, koliko kalorij smo porabili, koliko in kako učinkovito smo telovadili, sugerira pa nam tudi okrevalni čas in namigne, koliko vode moramo spiti. Ponoči spremlja naš spanec in svetuje, kako izboljšati spalne navade.

Trpežno

Watch 5 pro je trpežnejša različica nove Samsungove ure z ohišjem iz titana in safirnim steklom, ki jo varujeta pred udarci in praskami. Nov je tudi športni pašček d-buckle, ki se odlično prilega zapestju. Na uro je mogoče naložiti poti v formatu GPX, s pomočjo katerih bomo na zemljevidu vedno videli, ali smo na pravi poti ali ne, v 16 GB pomnilnika lahko naložimo tudi nekaj glasbe za poslušanje brez telefona in še marsikaj. Tudi baterija je močnejša in ob normalni aktivni uporabi zdrži tri dni brez polnjenja. In cena? Za bluetooth različico je treba odšteti 399 evrov, za LTE-verzijo pa petdesetaka več.