Upokojenki navdušili Severino

Pri skoraj 90 letih prvič na koncertu. Prvič v Avditoriju Portorož. In prvič na nastopu hrvaške zvezdnice Severine. To sta minuli konec tedna doživeli stanovalki DSO Vrtojba, Kati Rogelja in Cvetka Zuljan. Gibanje Prijazno življenje, ki si prizadeva za socialno aktivacijo starejših, med drugim tudi s presenečenji, ki jih še nikoli niso bili deležni, je 89-letni Kati in 83-letni Cvetki skupaj z direktorico DSO Vrtojba Ano Petrič omogočilo, da sta uživali v dveinpolurnem spektaklu nesporne kraljice balkanske glasbene scene v Avditoriju Portorož.

Imam jih skoraj 90, pa česa takšnega še nisem doživela. Zame je bil to izjemno lep in čustven dan.

Česa takšnega ni doživela

Da sta lahko neutrudno prepevali in plesali, so pred koncertom poskrbeli v priznani portoroški restavraciji Rizibizi, kjer sta uživali v gastronomskem razvajanju. Sledil je pristen ženski večer, v katerem so si presenečenja sledila drugo za drugim. Ne samo da sta koncert spremljali ob boku moža predsednice države Aleša Musarja, ki je to srečanje z veseljem ovekovečil tudi s fotografijo, temveč je njuno neusahljivo energijo in žar, ki sta se z lahkoto kosala z občutno mlajšimi udeleženci, opazila tudi Severinina dolgoletna spremljevalna pevka Alenka.

Na koncertu sta imeli čast spoznati tudi moža predsednice države Aleša Musarja. Foto: Prijazno življenje

Očaranost nad njunim entuziazmom je na odru podelila s Severino, sledil pa je glasen aplavz celotnega občinstva, ko je hrvaška pevka dami pozvala, naj vstaneta, nato pa jima je namenila prijazen in srčen govor. A tukaj se večer še ni zaključil. Sledilo je še osebno srečanje s hrvaško zvezdnico, ki je Kati in Cvetko pustilo brez besed. »Imam jih skoraj 90, pa česa takšnega še nisem doživela. Zame je bil to izjemno lep in čustven dan. Severina je zapela tudi tiste pesmi, ki se zelo dotaknejo srca. Jaz sem presrečna,« je vtise strnila Kati, ki bo letos praznovala jubilej.

Večer, ki bo Kati in Cvetki za vedno ostal v spominu: v zaodrju skupaj s Severino, njeno pevko Alenko, direktorico doma DSO Vrtojba Ano Petrič in pobudnico gibanja Prijazno življenje Damjano Pangerčič, ki sta damama omogočili nepozabno doživetje. Foto: Prijazno življenje

Polno življenje v jeseni življenja

»Sostanovalci v domu nama ne bodo verjeli, da se je to zgodilo. O tem se bomo pogovarjali še ves teden, to je bil res večer presežkov,« sta zadovoljni in srečni dami navdušeni hiteli razlagati Damjani Pangerčič, ustanoviteljici gibanja Prijazno življenje, in Ani Petrič, direktorici DSO Vrtojba. Neizmerna radost, čvrsti stiski rok in topli objemi so zaznamovali srečanje Kati in Cvetke s Severino, ki ju je vidno ganjena in počaščena stisnila v svoj objem. Skupaj tako dokazujejo ne samo, da glasba ne pozna meja, pač pa, da so tovrstna doživetja uresničljiva ter da je tudi v jeseni življenja mogoče živeti polno življenje, k čemur stremi gibanje Prijazno življenje. »Ne potrebujemo veliko. Samo lepo besedo in družbo,« sta Kati in Cvetka družno sklenili in dejali, da je omenjeni večer v njunih srcih dobil nadvse posebno mesto.