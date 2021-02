Upokojeni reševalec (FOTO)

V nacionalni zakladnici

Odlično ohranjen

Svojo vlogo je odigral tudi v filmu Postali bomo prvaki sveta (2015). FOTO: PRIMOŽ HIENG

V Parku vojaške zgodovine v Pivki so v začetku leta 2021, ko zaznamujemo 30-letnico samostojnosti Republike Slovenije, pridobili nov, dragoceni eksponat – reševalno vozilo mercedes-benz 230-BINZ. Za muzejsko predstavitev ga je parku podaril Zdravstveni dom Velenje. Reševalno vozilo je umeščeno v osrednjo scensko postavitev na razstavi Pot v samostojnost in bo nakazovalo pomembno vlogo, ki so jo v vojni za Slovenijo odigrali reševalci in drugo zdravstveno osebje.»Vozilo je bilo narejeno in predelano v reševalno vozilo v podjetju BINZ v Lorchu v Nemčiji pred natanko petdesetimi leti,« so sporočili iz Parka vojaške zgodovine v Pivki. »Istega leta ga je pridobil velenjski zdravstveni dom. Za tiste čase je bilo to reševalno vozilo iskano blago, velika želja vsake reševalne postaje. Iz Beograda so ga prepeljali v podjetje Autocommerce Ljubljana, da bi ga prodali. Velenju je s pomočjo takratnega vodstva zdravstvenega doma in ob veliki podpori gospodarstva uspelo kupiti to vozilo. Še danes je ponos reševalne službe Zdravstvenega doma Velenje. Omeniti je treba, da sta bili še dve takšni vozili v Ljubljani in eno v Mariboru. Za tiste čase so bila vrhunsko predelana in opremljena z medicinsko opremo. Imela so električni aspirator, nosila za poškodbo hrbtenice, dodatke h glavni postelji za ginekološke posege in porode, kardiološki stol, tirnico z dodatno posteljo, opremo za posege v prometnih nesrečah, imobilizacijske pripomočke, pritrdišča za infuzijske tekočine, dozatorje kisika s pripadajočo opremo in jeklenki, sanitetni material v lesenem kovčku in še veliko drobne medicinske opreme.«Osnovno vozilo poganja šestvaljni linijski bencinski motor z gibno prostornino 2292 cm3 ter močjo 88 kW pri 5200 obratih na minuto. Vgrajen ima ​štiristopenjski menjalnik s pogonom na zadnja kolesa. Vzmetenje sprednje preme je klasično s spiralnimi vzmetmi, zadnji premi pa je dodano hidravlično-pnevmatsko vzmetenje, ki s preostalimi sklopi podvozja omogoča umirjeno in varno vožnjo za bolnika.Čeprav ima vozilo prevoženih 500.000 km, je izjemno dobro ohranjeno in je njegova umestitev v muzejsko zbirko pomembna tudi z vidika ohranjanja tehnične dediščine. Leta 1991 ni bilo neposredno na prizorišču spopadov, je pa bilo v pripravljenosti. Na strehi so mu dodali velik rdeč križ.»Zdravstvenemu domu Velenje ter vodjema reševalne službe, ki je vozilo pripeljal v Velenje in zanj skrbel do leta 1987, ter, ki je zanj potem skrbel do leta 2005, velja ob tem čestitati, da so ohranili imenitno vozilo in zgodovinsko in tehnično dediščino,« so še povedali v Parku vojaške zgodovine. »Posebna zahvala pa velja dolgoletnemu skrbniku vozila, vodji reševalne službe Zdravstvenega doma Velenje, ki je bil tudi pobudnik donacije. Prav tako gre posebna zahvala vodstvu zdravstvenega doma direktorjuin pomočnici direktorjaza izvedbo donacije in s tem trajno ohranitev tega zgodovinskega vozila v nacionalni zakladnici.«