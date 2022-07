Uplenil srno in poginil

Letošnji maj in junij sta bila za sodelavce projekta Life Lynx med najbolj pestrimi meseci doslej, ko gre za dogajanje na terenu. Med drugim so zabeležili eno risjo smrt, dobili potrdilo, da ima risa Aida tri nove mladičke, na Hrvaškem so iz obore spustili risa iz Slovaške, zanimive novice pa so prispele tudi iz Italije.

Parjenje v sorodstvu

Na začetku maja je telemetrična ovratnica, ki so jo risu Igiju po odlovu namestili februarja letos, poslala signal o njegovi smrti. Nemudoma so obiskali njegove zadnje lokacije ter našli njegovo vidno shirano truplo, a brez opaznih poškodb. Na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani so izvedli obdukcijo in ugotovili vzrok smrti. Iz podatkov z ovratnice so ugotovili, da se je Igi zadrževal na območju, manjšem od enega kvadratnega kilometra, že dobra dva tedna pred smrtjo, ko je zadnjič uplenil odraslo srno. Potem pa je njegova aktivnost močno upadla. Ker so že februarja opazili več deformacij, vključno z izrazito močnim šumom na srcu, je njegova smrt po vsej verjetnosti posledica okvare srca ali drugih notranjih organov.

Poginuli Igi FOTO: URŠA FLEŽAR

Najdbe poginulih risov v naravi so sicer redke, razen ko gre za povoz oziroma ko jih lahko spremljajo s telemetrično ovratnico. Čeprav Igija niso spremljali dolgo, je priskrbel dragocene podatke o možnih posledicah, ki jih risom v Dinaridih lahko povzroči visoka stopnja parjenja v sorodstvu. Taki primeri še dodatno potrdijo nujnost priseljevanja nesorodnih, zdravih živali iz Karpatov, za rešitev dinarsko JV-alpske populacije pred izumrtjem.

Izpustili Bliska in Lubomira

Sredi maja so v snežniške gozdove izpustili iz Romunije doseljenega risa Bliska, 8. junija pa so v italijanskem Trbižu odprli naravoslovno-didaktično Risovo pot. Ta je nastala v sodelovanju z italijanskimi partnerji projekta Life​ Lynx, Carabinieri Forestali in Progetto Lince Italia. Začne se skoraj v središču Trbiža za stavbo Palazzo Forestale na pobočju gore Monte Palla in vodi do dveh razglednih točk na njenem vrhu. Proti vzhodu se vidi Mangart, na zahodu pa Camporosso. Na poti so številne izobraževalne table, ki ponujajo informacije o biologiji risa, izzivih sobivanja in upravljanja ter o projektu Life​ Lynx. Pot je krožna, dolga 5,2 kilometra, z višinsko razliko 250 metrov, in je dostopna vse leto.

V lovišču Ramino Korito na območju Velebita, ki ga upravlja podjetje Lagosta v lasti fundacije Rewilding Velebit, pa so sredi junija v naravo izpustili že petnajstega risa v sklopu projekta Life​ Lynx. Lubomir je bil ujet v slovaških Karpatih, od tam je po dvomesečni karanteni prispel na Hrvaško in čakal na izpust.

Samec Lubomir FOTO: MARKO MATEŠIĆ

Iz brloga v brlog

Junij je sezona brloženja. Rise po navadi polegajo mladiče konec maja in z njimi vsaj dva meseca preživijo na lokaciji brloženja, premikajoč mladiče iz brloga v brlog. Iz podatkov z Aidine ovratnice so opazili, da se je sredi maja začela zadrževati na manjšem območju, kar bi lahko nakazovalo brloženje. Območje so obiskali in potrdili, da je skotila tri mladiče. Vsi so bili v dobri kondiciji, približno tri tedne starim pa so vzeli vzorce, da bodo lahko potrdili očetovstvo. Kljub temu ne pričakujejo večjih presenečenj, saj je Aida kar nekaj časa preživela s Zoisom med paritveno sezono v marcu. Zdaj upajo, da bo mladiče posnela tudi katera od avtomatskih kamer, ko bodo jeseni začeli slediti Aidi po Jelovici.