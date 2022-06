Festival pod Pohorjem bo Ansamblu Upanje, v katerem so Niko Zorko, Žiga Viher, Klemen Zavec in Marcel Šafarič, za vselej ostal v lepem spominu. A njihov letošnji uspeh s skladbo Moja Slovenija ni presenečenje. Že lani je na ptujskem festivalu njihova skladba Nedosegljiva po mnenju občinstva postala najboljša. Ansambel so ustanovili Niko, Klemen in Žiga, ki so odraščali v soseščini, prvič pa so skupaj zaigrali že kot 10 in 11 let stari fantje. A takrat jih je pogosto mikala tudi žoga. Zanje prelomno je bilo leto 2013, ko so tudi uradno začeli nastopati kot Ansambel Upanje, takrat še kot tričla...