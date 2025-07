Umetnine po vsej Ribnici

Z odprtjem pregledne letne razstave likovnih del slušateljev LICE – Likovnega centra Galerije Miklova hiša – v Rokodelskem centru Ribnica z naslovom Razstavljena razstava se je zaključil letošnji letnik likovnega izobraževanja. Svoja dela je predstavilo 30 slušateljev, ki so skozi leto poglabljali znanje in veščine likovnega izražanja ter dosegali vidne rezultate. V imenu Galerije Miklova hiša se je letošnji generaciji, ki nadaljuje pot, začeto leta 2008, zahvalil vodja Sašo Koprivec in ljubitelje likovne umetnosti povabil, naj si razstavljena dela ogledajo na različnih lokacijah v središču Ribnice: »Letos imamo klasično šolsko razstavo, ki pa ni omejena le na atelje Rokodelskega centra. Od tod naslov Razstavljena razstava. Najdete jo tudi na zunanjih prizoriščih – v okolici gradu, med drevesi pred banko oziroma med banko in cerkvijo, pa tudi v parku pri Rokodelskem centru in občinski stavbi.«

Profesorska ekipa: Karmen Bajec, Sašo Koprivec, Marko Glavač, zadaj Simon Lavrič in Mišo Starman FOTO: Milan Glavonjić

Zahvalil se je vsem institucijam, ki so omogočile razstavljanje del: zdravstvenemu domu, domu starejših, vrtcu, knjižnici in, kot je hudomušno dodal, morda še komu, ki ga je nehote pozabil omeniti. Posebej pa je omenil močno zasedbo predšolske (prvič!) in šolske skupine likovnih ustvarjalcev, ki sta postali eden najmočnejših delov programa LICE. Letos so poleg teh dveh skupin oblikovali še združeno enoto likovnikov od prvega do četrtega letnika, ki so pridobivali znanje iz različnih tehnik, skupino za grafiko ter projektni letnik, v katerem ustvarjajo dolgoletni slušatelji na višjem, zahtevnejšem nivoju.

Bernarda Arko je dolgoletna udeleženka kolonije. FOTO: Milan Glavonjić

Na pragu sodobne umetnosti

»V tem času smo doživeli veliko lepega in ponosen sem, da vztrajamo ter uspešno nadaljujemo izobraževalno pot,« je še dodal. Projektni letnik je po besedah mag. Marka Glavača, akademskega kiparja in od začetka člana mentorske ekipe, letos še posebno izstopal. »Slušatelji projektnega letnika pravzaprav že ustvarjajo znotraj konceptov, ki so nekoliko drugačni kot pri nižjih letnikih, kjer gre za bolj osnovne vsebine. Njihovi izdelki so na precej visoki ravni – skoraj bi lahko rekli, da so na pragu sodobne umetnosti,« jih je pohvalil. Mentorici Andreja Gorjanc in Karmen Bajec sta bdeli nad najmlajšimi ustvarjalci, katerih produkcija, razstavljena v Rokodelskem centru, je prava paša za oči. Znali sta jih spodbuditi k ustvarjalnosti ter jim pokazati, da lahko ustvarijo marsikaj dobrega. To veliko obeta za prihodnji razvoj likovnega izobraževanja.

Otroka sta letos pridno slikala. FOTO: Milan Glavonjić

Projekt LICE je letos dopolnil 18 let. Kakšne so bili vizije in pričakovanja ob njegovem začetku? Glavač, ki je poleg Bajčeve z akademskima slikarjema Simono Lavričem in Mišo Starman skrbel za odraslo skupino, se spominja prvega leta, ko je bil LICE skupaj s Koprivcem in takratnim vodjo Galerije Miklova hiša Stanetom Kljunom »krščen«: »Ničesar nismo pričakovali. Še pred začetkom smo imeli prvo novinarsko konferenco, pa so nas novinarji spraševali, koliko ljudi pričakujemo. Rekli smo, da bomo zelo veseli, če jih pride od šest do deset, in da se bomo za njih potrudili. Potem pa smo prejeli več kot 100 prijav. Prva tri ali štiri leta je bilo tako, nato se je število počasi zmanjševalo, a vselej smo imeli okoli 40, 50 udeležencev. Danes jih je približno 30, vključno s projektnim letnikom štiriletnega programa in mladimi. Po mojem mnenju je to za Ribnico zelo spodbudna številka,« je povedal Glavač. V kratkem bo objavljen razpis za vpis v šolsko leto 2025/26.