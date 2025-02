Umetna inteligenca lahko spremeni zdravstveni sistem

Tehnološki park Ljubljana je na začetku tedna v Centru Rog organiziral mednarodno konferenco Digital Health Ljubljana 2025, ki je združila več kot 250 udeležencev – podjetja, startupe, raziskovalce, študente, zdravstvene strokovnjake in predstavnike zdravstvenih institucij. Dogodek je ponudil vpogled v najnovejše trende, inovacije in izzive digitalizacije zdravstva.

Na konferenci se je veliko govorilo o umetni inteligenci (UI), ki postaja ključni partner zdravnikov pri odločanju o terapijah, saj omogoča podrobno analizo preteklih primerov, kliničnih študij in individualnih značilnosti pacienta. Prav tako se razvijajo t. i. digitalni kopiloti za zdravnike, ki spremljajo predpisovanje zdravil in opozarjajo na možne interakcije med njimi ali na neskladja s pacientovo zdravstveno zgodovino. S tem UI ne le izboljšuje varnost, ampak tudi krepi zaupanje pacientov v zdravstveni sistem.

Digital Health Ljubljana je osrednji dogodek na področju digitalizacije zdravstva v Sloveniji, ki povezuje strokovnjake, podjetja in akademsko sfero. FOTO: Milan Lazarević

V bolnišnicah UI pomaga pri optimizaciji upravljanja virov, kot so bolniške postelje, medicinska oprema in razporejanje osebja. Zdravstvene ustanove lahko bolje načrtujejo zaloge zdravil in medicinskih pripomočkov ter preprečujejo pomanjkanje ali prevelike zaloge, kar zmanjšuje stroške in izboljšuje učinkovitost sistema. UI ima potencial, da spremeni zdravstveni sistem, vendar zahteva premišljeno implementacijo in sodelovanje vseh deležnikov – od regulatorjev do tehnoloških podjetij in medicinskih strokovnjakov, so se strinjali udeleženci konference.

Kakor je poudaril Alberto-Giovanni Busetto, izvršni direktor HealthAI, ima Slovenija vse potrebne pogoje za uspeh – inženirsko tradicijo, dostop do talentov in mednarodno povezane strokovnjake, ki jih mora izkoristiti ta trenutek za vključitev v globalno UI tekmo.

Slovenija ima vse potrebne pogoje za uspeh.

Napadi lahko ogrozijo paciente

Kibernetska varnost je v zdravstvenem sektorju zelo pomembna, saj lahko varnostni incidenti neposredno ogrozijo zdravje in življenje bolnikov. Ključnega pomena so šifriranje pacientovih podatkov, nadzor dostopa in varovanje povezanih medicinskih naprav.

Strokovnjak za kibernetsko varnost Gary McAllister je predstavil praktični primer enega večjih napadov na britanski zdravstveni sistem NHS. Napad je povzročil resne motnje v zdravstvenih storitvah, saj so morale bolnišnice ročno preverjati krvne vzorce za transfuzije, kar je privedlo do številnih odpovedi operacij. Zaradi obsežnosti napada je bil celotni sistem 48 ur v izrednih razmerah. Ključne lekcije iz tega primera so, da morajo organizacije imeti pripravljene načrte za nepredvidene dogodke, saj lahko kibernetski napadi povzročijo nepredstavljivo škodo, je poudaril McAllister. Pomembno je tudi, da imajo vsi dobavitelji in zunanji izvajalci enako visoke varnostne standarde kot primarna organizacija. Skupni stroški napada so bili ocenjeni na 80 milijonov funtov (96 milijonov evrov), kar je bistveno več, kot bi stalo ustrezno varovanje.

Konference v Centru Rog se je udeležilo več kot 250 ljudi. FOTO: Milan Lazarević

»Približno 25 odstotkov udeležencev konference je bilo iz zdravstvene stroke, kar dokazuje, da obstaja tako potreba kot volja po digitalni preobrazbi sistema. Veseli nas tudi, da se krepi mednarodna prisotnost startupov in investitorjev – letos jih je bilo skupaj okoli 50. Prav tako opažamo, da znotraj izobraževalnih institucij, ki skrbijo za usposabljanje zdravstvenega kadra, obstajajo posamezniki, ki si želijo sprememb. Na konferenci so našli podporo somišljenikov pri uvajanju digitalnih vsebin v šolske programe. V prihodnje načrtujemo okrepitev digitalnega opismenjevanja študentov v zdravstvu,« je poudarila vodja konference ​Rebeka Žerovnik.