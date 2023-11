Umetna inteligenca je lahko pri oživljanju pokojnih zvezdnikov tudi koristna in fascinantna

Umetna inteligenca oživlja mrtve, bi lahko zapisali. Na spletu iz vseh družbenih omrežij kukajo videi in avdioposnetki, v katerih nastopajo glasovi in podobe že pokojnih glasbenikov, slednji pa prepevajo pesmi, ki jih za časa življenja v resnici nikoli niso. Med tovrstnimi »prevarami« so še posebno priljubljene takšne, ko denimo znano skladbo ene od še živečih slavnih pevk odpoje že pokojna zvezdnica. Tehnologija imitiranja in poustvarjanja je tako napredovala, da morda niti ne boste zaznali, da gre za umetno inteligenco. Morda se boste, četudi ste glasbeni poznavalec, vprašali, ali ste zgreš...