Umazana zgodovina nočnih omaric

Danes so nepogrešljiv kos pohištva ob postelji, ki se spreminja s trendi spalnic. Pogled v preteklost pa razkriva njiihovo nekdanjo ne pretirano elegantno funkcijo.
Fotografija: Če je na koleščkih, jo zlahka premaknemo. FOTO: Jzhuk/Getty Images
Če je na koleščkih, jo zlahka premaknemo. FOTO: Jzhuk/Getty Images

Aleksandra Zorkoaleksandra.zorko@delo.si
07.09.2025 ob 17:00
Nekateri kosi pohištva se nam zdijo samoumevni in o njih niti ne razmišljamo. A če zanje ni prostora, ugotovimo, kako nepogrešljivi so. Med te zagotovo spadajo nočne omarice, ki imajo svoje mesto ob straneh postelje. Na njih odlagamo vse mogoče reči – od telefona, budilke, očal, čtiva za branje do kozarca vode, skodelice čaja ali kreme za roke in še kaj bi se najbrž lahko našlo na njih. Po materialih, slogu in videzu se spreminjajo s trendi, a njihova osnovna vloga ostaja enaka.

Skrivale so kahlo

Pogled v zgodovino razkriva, da je bila njihova vloga nekoč kar precej drugačna. Prve različice nočnih omaric so se pojavile v Evropi v 17. stoletju, a te niso bile takšne, kot jih poznamo danes. Po videzu so bile to omarice z vrati, v notranjosti pa so imele prostor za nočno posodo (nočno kahlo), saj stranišč, kot jih imamo danes, ni bilo. Nočne omarice so bile običajno zaprte z vrati, da bi skrile posodo in morebitne neprijetne vonjave.

Ni treba, da sta na obeh straneh enaki. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images
V obdobju rokokoja in neoklasicizma so bile po videzu bolj dekorirane in zato tudi bolj dekorativne. Za izdelavo so uporabljali masivni les, zunanjost so krasile intarzije, zgornja ploskev je bila lahko iz marmorja, bile pa so del prestižnega spalnega pohištva. Še vedno pa so za vratci skrivale nočne posode. Z vodovodno napeljavo in uvedbo kopalnic v stanovanja so nočne posode izginile iz domov, z njimi pa tudi prvotna funkcija nočnih omaric. Te so se zato preoblikovale v manjše nizke omarice s predalom ali odprtimi policami, namenjene odlaganju ob postelji.

Na vsaki strani ena

Sčasoma so postale nepogrešljivi del spalnice – običajno ena na vsaki strani postelje, kar se je obdržalo vse do danes. A zdaj ne velja več pravilo, da morata biti dve enaki na vsaki strani postelje. Domišljija in kreativnost imata pri izbiri tega kosa pohištva prosto pot. Ob posteljo lahko postavimo dve povsem različni omarici oz. odlagalni površini. Namesto klasičnih si lahko omislimo dve klubski mizici. Tudi ti dve sta lahko različno oblikovani.

Lahko je tudi taka. FOTO: Artjafara/Getty Images
Za odlaganje lahko uporabljamo tudi zanimivo oblikovan manjši stol ali tabure. Izbira je odvisna od naših želja in sloga opreme, ki prevladuje v spalnici. Lahko so minimalistične, retro, rustikalne, kupljene v starinarnici, izdelane iz lesa, kovine, umetnih materialov ali stekla, tudi oblazinjene … Nekatere so na nogicah, druge vpete v steno ali vzglavje postelje. Lahko vključujejo vtičnice USB, brezžične polnilnike in osvetlitev. Vsem pa je skupna funkcija – to je možnost odlaganja ob vzglavju postelje. To je lahko tudi vaš osebni kotiček, prostor, kamor postavite svoje najljubše reči, pa naj bo to fotografija, najljubša knjiga ali spominek, ki ste ga prinesli s potovanja.

Na njej je prostor za svetilko, knjige, rože ... FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Kaj upoštevati pri izbiri

Velikost: Ta je odvisna od velikosti spalnice in prostora, ki je na voljo ob postelji. Nikakor ne pretiravajte z velikostjo nočne omarice, še zlasti v manjših spalnicah, da ta ne bo postala preveč utesnjena.

Višina: Nočna omarica naj sega do višine vzmetnice, tako boste zlahka dosegli stvari, odložene na njej, medtem ko ležite v postelji.

Shranjevalni prostor: Nočna omarica lahko zagotovi dodaten shranjevalni prostor, zlasti če boste izbrali takšno z več predali.

Material in slog: Po slogu naj se ujema s preostalim pohištvom v prostoru. Lesene ali mehko oblazinjene (na primer tabure v vlogi nočne omarice) bodo vnesle toplino, kovinske pa lahko poudarijo sodoben slog opreme v spalnici.

