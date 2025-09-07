Umazana zgodovina nočnih omaric

Nekateri kosi pohištva se nam zdijo samoumevni in o njih niti ne razmišljamo. A če zanje ni prostora, ugotovimo, kako nepogrešljivi so. Med te zagotovo spadajo nočne omarice, ki imajo svoje mesto ob straneh postelje. Na njih odlagamo vse mogoče reči – od telefona, budilke, očal, čtiva za branje do kozarca vode, skodelice čaja ali kreme za roke in še kaj bi se najbrž lahko našlo na njih. Po materialih, slogu in videzu se spreminjajo s trendi, a njihova osnovna vloga ostaja enaka.

Skrivale so kahlo

Pogled v zgodovino razkriva, da je bila njihova vloga nekoč kar precej drugačna. Prve različice nočnih omaric so se pojavile v Evropi v 17. stoletju, a te niso bile takšne, kot jih poznamo danes. Po videzu so bile to omarice z vrati, v notranjosti pa so imele prostor za nočno posodo (nočno kahlo), saj stranišč, kot jih imamo danes, ni bilo. Nočne omarice so bile običajno zaprte z vrati, da bi skrile posodo in morebitne neprijetne vonjave.

Ni treba, da sta na obeh straneh enaki. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

V obdobju rokokoja in neoklasicizma so bile po videzu bolj dekorirane in zato tudi bolj dekorativne. Za izdelavo so uporabljali masivni les, zunanjost so krasile intarzije, zgornja ploskev je bila lahko iz marmorja, bile pa so del prestižnega spalnega pohištva. Še vedno pa so za vratci skrivale nočne posode. Z vodovodno napeljavo in uvedbo kopalnic v stanovanja so nočne posode izginile iz domov, z njimi pa tudi prvotna funkcija nočnih omaric. Te so se zato preoblikovale v manjše nizke omarice s predalom ali odprtimi policami, namenjene odlaganju ob postelji.

Na vsaki strani ena

Sčasoma so postale nepogrešljivi del spalnice – običajno ena na vsaki strani postelje, kar se je obdržalo vse do danes. A zdaj ne velja več pravilo, da morata biti dve enaki na vsaki strani postelje. Domišljija in kreativnost imata pri izbiri tega kosa pohištva prosto pot. Ob posteljo lahko postavimo dve povsem različni omarici oz. odlagalni površini. Namesto klasičnih si lahko omislimo dve klubski mizici. Tudi ti dve sta lahko različno oblikovani.

Lahko je tudi taka. FOTO: Artjafara/Getty Images

Za odlaganje lahko uporabljamo tudi zanimivo oblikovan manjši stol ali tabure. Izbira je odvisna od naših želja in sloga opreme, ki prevladuje v spalnici. Lahko so minimalistične, retro, rustikalne, kupljene v starinarnici, izdelane iz lesa, kovine, umetnih materialov ali stekla, tudi oblazinjene … Nekatere so na nogicah, druge vpete v steno ali vzglavje postelje. Lahko vključujejo vtičnice USB, brezžične polnilnike in osvetlitev. Vsem pa je skupna funkcija – to je možnost odlaganja ob vzglavju postelje. To je lahko tudi vaš osebni kotiček, prostor, kamor postavite svoje najljubše reči, pa naj bo to fotografija, najljubša knjiga ali spominek, ki ste ga prinesli s potovanja.

Na njej je prostor za svetilko, knjige, rože ... FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images