Ultra slušalke za ultra poslušalce

Bose quietcomfort ultra earbuds (2. generacije) ponujajo vrhunski zvok, odlično aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice, dobro baterijo in udobje.
Fotografija: Vrhunski zvok in ANC iz kompaktnega ohišja FOTO: Staš Ivanc
Vrhunski zvok in ANC iz kompaktnega ohišja FOTO: Staš Ivanc

Staš Ivancstas.ivanc@slovenskenovice.si
22.08.2025 ob 18:00
22.08.2025 ob 18:00

V slovenske trgovine z avdiotehniko so poleti prišle nove brezžične slušalke ameriškega proizvajalca Bose, ki slišijo na ime quietcomfort ultra earbuds (2. generacije). Kar konkretno ime, pri čemer lahko že po besedici ultra sklepamo, da gre za premijski izdelek. To dodatno potrdi njihova cena, saj je zanje treba odšteti nekaj centov manj kot 350 evrov. Za ta denar človek pričakuje vrhunski zvok, odlično aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice, dobro baterijo, udobje in dodelan dizajn. In s temi slušalkami vse to tudi dobi.

Udobne in vzdržljive

Bose quietcomfort ultra earbuds (2. generacije) se ponašajo z nekoliko nenavadno obliko, a ta zasnova omogoča udobno in varno prileganje, kar je še posebno pomembno za uporabnike, ki so pogosto v gibanju. Slušalkico vtaknemo v ušesni kanal in nekoliko zarotiramo, da se dobro namesti v uhelj. Na voljo imamo več različnih velikosti silikonskih čepkov in obročkov, ki poskrbijo, da se slušalke res lepo prilegajo ušesu. Baterija zdrži do šest ur delovanja, s polnilno škatlico pa do 24 ur, kar je več kot dovolj tudi za daljša potovanja. Na voljo so v treh barvah, in sicer črni, dimno beli in barvi slive. Slušalke so odporne proti vlagi po standardu IPX4, kar pomeni, da lahko nanje pade tudi kakšna kaplja dežja ali potu.

Bose quietcomfort ultra earbuds (2. generacije) lepo sedejo v uho. FOTO: Staš Ivanc
Površina za dotik na slušalkah omogoča enostavno upravljanje glasbe in klicev. Uporabniki lahko prilagodijo nastavitve preko aplikacije Bose, kjer izbiramo tudi med različnimi načini delovanja, viri zvoka (lahko se povežejo z več napravami hkrati), na voljo pa je tudi izenačevalnik, če želimo prilagoditi zvok različnim zvrstem glasbe. V aplikaciji je tudi nekaj nasvetov za uporabo različnih funkcij.

Odličen zvok in ANC

Bosejeve ultra slušalke ponujajo vrhunsko kakovost zvoka: polnega, izrazitega, z izboljšanimi basi in jasnimi visokimi frekvencami, kar omogoča bogato in uravnoteženo izkušnjo. Stereozvočna slika je precej široka za ta tip slušalk, poleg tega so presenetljivo glasne, kar ni ravno odlika vseh kompaktnih v-ušesnih slušalk. Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC) je še eden od adutov teh slušalk. Bosejevi inženirji so še izboljšali ANC s pomočjo umetnointeligenčnih algoritmov, ki učinkovito filtrirajo nenadne šume in zagotavljajo mirno poslušanje tudi v hrupnih okoljih. Način tiho popolnoma izolira uporabnika od zunanjega sveta, medtem ko način zavedanje omogoča prepuščanje določenih zvokov iz okolice, kar je koristno za varnost pri hoji ali teku. Način potopitev pa združuje najboljše iz obeh svetov in vključuje prostorski zvok. A slednja funkcija je precej odvisna od poslušalca in glasbe: nekomu bo všeč, nekomu pa ne.

S polnilno škatlico zdržijo do 24 ur. FOTO: Staš Ivanc
Na splošno Bose quietcomfort ultra earbuds (2. generacije) ponujajo odlično kombinacijo dobrega zvoka, naprednih funkcij in udobja, kar jih postavlja med najboljše izbire na trgu brezžičnih slušalk.

